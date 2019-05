Kokkerellen met een vleugje islam in het Ramadangerecht

Ramadan mag een ernstige zaak zijn, Lips ziet vooral gezelligheid in de keuken. Beeld -

Het is ramadan en dat zal u weten ook. Supermarkten passen hun assortiment aan, de Oranjes schuiven aan bij een iftar, media besteden er volop aandacht aan. Er zijn mensen die zich daarover opwinden en dit zien als teken van de islamisering van ons prachtige boreale landje, maar Lips haalt er zijn atheïstische schouders over op. Een programma over vastende mensen is wat hem betreft niet veel gekker dan Brainpower die Petrus speelt in The Passion.

In Het ramadangerecht brengt culinair schrijver Nadia Zerouali een dag door met mensen die overdag niet, maar na zonsondergang des te meer eten. Zoals de familie Ayoub, vluchtelingen uit Syrië, en inmiddels prima geïntegreerd in Nederland. Hij doet de inkopen, zij staat in de keuken een maklouba klaar te maken, een traditioneel gerecht uit het Midden-Oosten.

Schrijfster en liberale moslima Yasmine Allas - in 2005 sprak ze nog tijdens de herdenking van Theo van Gogh - doet dit jaar voor het eerst mee aan de ramadan. Haar familie is de laatste jaren steeds geloviger geworden, en zij wil nu ook meemaken of de vastenmaand haar iets brengt. Allas was ‘in gesprek met Allah’ gegaan, en dat voelde goed. Toen Zerouali wilde weten of ze na drie dagen ramadan dichter bij Allah was gekomen gaf Allas haar een tik op de vingers: “Dat is een valkuil: na drie dagen te vragen of je het licht al hebt gezien. Ammehoela.”

Verder was het een gezellige boel in de krappe keuken, vol vrouwen in traditioneel ogende Somalische kledij. Rolbevestigend allicht, maar verder bleek Het ramadangerecht vooral een braaf kookprogramma, overgoten met een islamitisch sausje. Noem Lips naïef, maar hij kon er de dreigende ondergang van het avondland niet in ontwaren. Sterker nog: na afloop zocht hij op de site van de NTR de recepten op. Leuk voor mevrouw Lips.

Reageren? hanlips@parool.nl