Klus-tv in Zuid-Spanje: goed voor leedvermaak, maar weinig verrassend

Midden in de zomervakantie heeft Lips vaak een blauwe vinger van het zappen om alle herhalingen te vermijden. Het duurde dus even voor hij doorhad dat Het Spaanse Dorp: Polopos op RTL 4 helemaal geen herhaling was, maar een kopie van vorig jaar.

Toen mochten vijf stellen proberen het Italiaanse dorp Ollolai nieuw leven in te blazen. Ze kregen gratis een huis om op te knappen en moesten een onderneming opzetten om toeristen naar het dorp te trekken. In dezelfde opzet van dit jaar heet het dorp niet Ollolai maar Polopos, een tegen een berg aangeplakt gehucht in Zuid-Spanje met zestig inwoners.

De Nederlandse stellen bleken al een paar weken bezig. Er werd eindeloos gestuukt, er moest elektriciteit worden aangelegd terwijl de stroom in het dorp steeds uitviel en als de ene kant van de muur geverfd werd, bladderde het verse schilderwerk aan de andere kant er net zo hard af.

Polopos is de zoveelste versie van klus-tv, soms goed voor wat leedvermaak, maar vooral weinig verrassend. En de hoofdrolspelers hebben Lips nog niet overtuigd. Nu heeft natuurlijk niet iedere klusser een persoonlijkheid van het kaliber van Martien uit Chateau Meiland, maar in Polopos is het allemaal wel heel erg netjes.

Op John na dan. John reed met een vrachtwagentje naar een bouwbedrijf en vertelde onderweg aan zijn bijrijder dat hij in Nederland een paar jaar een rijverbod had, ­wegens motorrijden zonder rijbewijs. “Maar hier is weinig politie. En ik ken ze. Als ik zeg dat ik bevriend ben met de burgemeester krijg ik geen bekeuring.”

Dat valt tegen. Onderweg wordt John aangehouden omdat hij geen gordel om heeft en dat betekent een boete van 100 euro. Zonde van het geld, maar Lips heeft daardoor wel het slot van de aflevering gehaald.

Reageren? hanlips@parool.nl.