Klimaatklever, spijtgezin en emojibaby – dit zijn de 10 kanshebbers voor Woord van het Jaar

Toen in februari het boek De zeven vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen van Joris Luyendijk verscheen, over geprivilegieerde witte mannen zoals hij die niet weten hoe kansenongelijkheid voelt, barstte al snel kritiek los. Wat hij als nieuwe inzichten presenteerde, was door andere denkers – zwart, vrouw – al veel vaker geroepen.

Maar de gevoelige snaar die Luyendijk heeft geraakt met zijn vinkjes (man, wit, hetero, minstens één hoogopgeleide ouder, minstens één in Nederland geboren ouder, een vwo-diploma en een diploma van de universiteit), heeft ook veel aandacht opgeleverd. Zevenvinker is een van de tien woorden die kans maken op de titel Woord van het Jaar 2022.

Nog een woord uit de wereld van het boek: booktokken (tiktokken over een boek). De oorlog in Oekraïne en de consequenties daarvan levert de volgende nieuwkomers op: energietoerisme (reizen naar een warm land om de hoge energieprijzen in het eigen land te ontvluchten), spijtgezin (gezin dat achteraf spijt heeft Oekraïense vluchtelingen in huis te hebben genomen), prijzenpijn (hinder die de consument ondervindt van de gestegen prijzen) en bofbelasting (extra belasting voor bedrijven die dankzij de energiecrisis en hoge inflatie grote winst maken)

Ook de andere woorden zeggen veel over het afgelopen jaar: klimaatklever (activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek), needlespiking (het stiekem en zonder toestemming met een injectienaald prikken van een persoon met het doel hem of haar te drogeren) en stopbonus (bonus van overheidswege bij het staken van een sterk vervuilende onderneming). En als laatste maakt de emojibaby (baby of jong kind waarvan het gezicht uit privacyoverwegingen met een emoji bedekt is op een via de sociale media gedeelde foto) kans op de uitverkiezing.

Stemmen kan via de website www.woordvanhetjaar.nl . Op dinsdag 20 december wordt het Van Dale Woord van het Jaar 2022 bekendgemaakt.