Klimaat en televisie, het blijft een slecht huwelijk

Niet wegzappen! Dat was hoe Winfried Baijens de NPO1-kijker begroette. Zijn thema-uitzending vanwege de klimaattop in Glasgow had een nogal somber stemmende titel gekregen: Het Klimaat, zijn we te laat? Dus gaf hij gelijk maar antwoord op die vraag. “Voordat u naar de afstandsbediening grijpt: nóg niet.”

Klimaat en televisie, het is een slecht huwelijk. De opwarming van de aarde voltrekt zich te traag om de gevolgen in één beeld te vangen, de oplossing vergt een lange adem. Klimaatverandering is een koud thema, zei de netmanager niet eens zo lang geleden tegen iedereen die een programma over klimaat kwam pitchen. Oftewel: de kijkers zappen weg.

Daarmee is de zondvloed aan klimaatprogramma’s van deze week veelzeggend. Zo hoog is kennelijk de gevoelde klimaatnood in Hilversum. Want de matige kijkcijfers zijn gebleven. Donderdag trok De Grote Klimaatkwis op NPO 1 niet eens 600.000 kijkers.

De knap gemaakte live-uitzending van Baijens had weer genoeg om mismoedig van te worden. Op de markt in Purmerend voorspelden voorbijgangers dat de wereld ‘naar de verdommenis’ gaat. Weerman Peter Kuipers Munneke filmde een drooggevallen Zwitserse gletsjer waar hij tien jaar geleden nog op dertig meter ijs stond. Correspondent Iris de Graaf legde uit dat klimaatverandering voor gasexporteur Rusland alleen maar gunstig is.

BN’ers moesten de kijkers wat moed inpraten. Armin van Buuren gaat minder vaak ver weg op vakantie, want de Nederlandse kust is ook heerlijk. Janny van der Heijden trekt een warme trui aan in plaats van de kachel aan te zetten. En toen moest de gebruikelijke peptalk van Jan Terlouw nog komen.

Maar toen hadden de 1,9 miljoen kijkers van het Achtuurjournaal het al op een lopen gezet. Toen de NOS over het klimaat begon, waren er nog 800.000 van over.

