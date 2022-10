Kliko voor kliko werd duidelijk: je bent niet wat je doet, je bent wie je bent

De Bredase flierefluiter Maurits is naast vuilnisman ook dichter.

Doe ik ertoe? En bepaalt het werk wat ik doe eigenlijk wie ik ben? Lips vraagt het zichzelf ook allemaal weleens af, maar voor theatermaker Anne van der Steen werden het opeens wel heel relevante vragen toen ze zichzelf door de pandemie gedwongen zag vuilnisvrouw te worden. Een beroep met gebrekkig aanzien, en daarom een spiegel voor Van der Steen, wier zelfbeeld toch al wat wankel was.

Ze maakte er een documentaire over: Anne en de vuilnismannen. Heel mooi, esthetisch gedraaid maar vooral met een zacht oog voor het menselijke. Neem nou Sjef uit Duizel, een stotterende vuilnisman van 51, al 33 jaar in het vak en verder verkikkerd op zijn cavia Sjakie en de plaatselijke fanfare. Hoe hij zichzelf zou omschrijven? “Heeft hart voor mensen, hart voor dieren, maar is wel hard voor zichzelf.”

Nog meer poëzie kwam van de Bredase flierefluiter Maurits, die dichter was, maar ook achter op de wagen stond. Werk dat naar eigen zeggen goed was voor z’n ziel. Hij schreef een ode aan de arbeider in het algemeen en de vuilnisman in het bijzonder: ‘…vergeet de voetballers, de popidolen. Zij die slechts het vermaak dienen, dienen minder te verdienen, dan de echte sterke schouders.’

En dan Sandra, die altijd goed in de make-up en met een kogelvrije kuif van de haarlak haar werk deed. “Je wil je toch een beetje vrouw voelen,” zei ze. Zorgvuldig, met liefde en kliko voor kliko kwam de boodschap van Van der Steen naar boven. Je bent niet wat je doet, je bent wie je bent. Oók als vuilnisman. Lips kreeg de boodschap mee hoor, en hij was het er natuurlijk mee eens. Maar het leek hem dat Van der Steen het vooral zélf moest horen.

