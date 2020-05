Kleine Komedie verwerpt voucherregeling theatertickets

De zaal van De Kleine Komedie. Beeld ANP XTRA

In een brief aan de Nederlandse impresariaten legt directeur Vivienne Ypma uit waarom ze niet meedoet aan het landelijke vouchersysteem, dat de VSCD (Vereniging Schouwburg- en Concertdirecties) propageert. Volgens die regeling – ‘Bewaar je ticket, geniet later’ bieden theaters kaartkopers een voucher aan die zij later kunnen besteden bij een andere voorstelling. Van het ingehouden geld kunnen de instellingen onder meer hun doorlopende kosten betalen.

De regeling leidt echter tot een ‘gedrocht aan administratie’, zo registreerde het onderzoeksplatform De Monitor van KRO-NCRV. Probleem is dat er geen algemeen geldende verdeling is voor gespaarde entreegelden. Want: wat verdient de artiest, die normaal gesproken pas wordt betaald na afloop van een gegeven voorstelling? En wat blijft erover voor impresariaten, die werken als intermediair tussen theater en artiest en die tournees organiseren?

De Kleine Komedie heeft besloten niet mee te doen aan de regeling. Alle houders van tickets voor shows tot en met eind juni krijgen de volledige aankoopprijs terug. Ypma bevestigt dat deze retourbetaling in totaal ruim 600.000 euro kost. Toch is het volgens haar de beste manier voor haar theater om de huidige omstandigheden tegemoet te treden.

Een voorschot op de toekomst

Ze noemt de huidige crisis een ‘afgrijselijke situatie’ waarin De Kleine Komedie meer dan ooit gedwongen is ‘de tering naar de nering te zetten.’ Daarvoor wil ze echter niet het geld van bezoekers voor niet gespeelde voorstellingen gebruiken. “Theaters die dat wel doen, nemen een voorschot op de toekomst. Ze gebruiken de entreegelden feitelijk als creditcard om hun spoedeisende rekeningen te voldoen. Zo schuif je het probleem door, maar los je het niet op. Integendeel. Het wordt alleen maar groter, omdat je in het najaar nog lang niet voor de gebruikelijke zaalcapaciteit kunt spelen. En de voorstellingen die straks voor voucherhouders moeten worden gegeven moeten wel kunnen worden betaald. Maar met welk geld? Zo’n constructie neigt naar die van een piramidespel.”

Ypma benadrukt dat De Kleine Komedie een financiële structuur heeft die afwijkt van de meeste theaters in het land om mdat zij geen garantiesommen betaalt maar altijd de inkomsten verdeelt op basis van de recette. Ze begrijpt dat theaters die anders zijn georganiseerd wél kiezen voor de voucherregeling. “Wij worden bovendien, met 17 procent, maar bescheiden gesubsidieerd. Schouwburgen met een ruimere subsidie kunnen na 1 juli wellicht makkelijker voorstellingen programmeren in de situatie waarin maximaal 100 man publiek welkom is. Voor ons zijn dat soort shows verliesgevend. We hebben normaal gesproken 350 bezoekers nodig om uit de kosten te komen.”

Een intelligente winterslaap

De directeur kondigt voor De Kleine Komedie een ‘intelligente winterslaap’ aan. Ook na 1 juli gaat het theater alleen open wanneer voorstellingen ‘op z’n minst kostenneutraal’ gegeven kunnen worden. De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen zou normaal gesproken afgelopen weekend zijn begonnen. Nu gebeurt dat straks alleen bij voorstellingen waarvoor de rekensom klopt bij veel minder publiek. Hoe? Daarop studeert Ypma nu. “Het is een duivels dilemma. Vraag je een hogere entree? Maak je andere afspraken met makers? Wellicht willen ze vaker spelen op één dag? Maar neem Patrick Laureij als voorbeeld. Hij zou deze week vijf uitverkochte voorstellingen spelen. Dat zijn 2500 kaarten. In de nieuwe situatie zijn dat dus 25 shows. Zoiets is ondoenlijk om te programmeren.”