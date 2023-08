Kleine klucht The Bear geeft humor terug aan de zware opera

Regisseur Rennik-Jan Neggers: 'Als je eerste opera-ervaring negatief is, zul je daarna niet snel meer gaan.' Beeld Koosje Koolbergen

Waar grote opera’s vaak periodes van voorspoed markeren, floreert de kameropera juist in tijden van oorlog, onrust of bezinning. Niet voor niets tellen de jaren na de Tweede Wereldoorlog een schat aan voorbeelden. Het is daarom, wat Rennik-Jan Neggers (29) betreft, niet meer dan logisch dat ook nu, net na een pandemie en met een oorlog in Europa, kameropera’s worden opgevoerd.

De kameropera is pakweg tien keer kleiner dan een gewone. In Neggers’ The Bear, naar een klucht van Anton Tsjechov en de opera van William Walton uit 1967, zingen slechts drie solisten – Lucie van Ree, Jorne van Bergeijk en Fabian Homburg. Het orkest, onder leiding van Ben Weishaupt, telt vijf musici. Het decor past in een klein busje. De hele productie is dus goedkoper dan de doorgaans zeer dure kunstvorm die opera is. Neggers: “En een kameropera is ook nog eens veel toegankelijker.”

Tijdens het Grachtenfestival, dat muziek naar Amsterdamse huiskamers, parken en concertzaaltjes brengt, gaat The Bear (niet te verwarren met de populaire, gelijknamige televisieserie over een restaurant) in première in het theater van Likeminds in Amsterdam-Noord.

Intuïtief

Neggers, geboren in het Brabantse Helmond, werd pas laat in zijn leven operaliefhebber. Als kind speelde hij wel accordeon – ‘Ik had geen talent’– en op zondag werd er met oma radio 4 geluisterd, maar pas tijdens zijn masterstudie in Amsterdam kwam hij met opera in aanraking. Tijdens een stage bij De Nationale Opera (DNO) was hij gauw verkocht. Op aanraden van zijn mentor Klaus Bertisch, dramaturg van DNO, studeerde Neggers regie in München. The Bear is zijn vierde opera bij Salix, het gezelschap dat hij startte.

Waar veel operaregisseurs met de partituur in de hand werken, werkt Neggers meer intuïtief. “Ik luister minimaal dertig of veertig keer naar een opera. Door het luisteren en het voelen van die muziek komt de eerste fascinatie, de muziek vertelt je al zoveel. Pas later komt het analytische deel, want je wil wel iets maken wat ergens op slaat, het moet wel een lijn hebben.”

Het decor van The Bear is bijna volledig circulair geproduceerd. Neggers en zijn compagnon Lisanne van Vucht onderschrijven met Salix de duurzaamheidscode van The Theatre Green Book, een handleiding voor zo duurzaam mogelijk theater. “Volgens die code moet zeventig procent van het decor al eerder zijn gebruikt en tachtig procent daarna opnieuw te gebruiken zijn. We willen deze kunstvorm voor de toekomst veiligstellen, dus binnen de hele theaterwereld is verduurzaming een must.”

Kleine knipoog

The Bear gaat als komische opera verrassend genoeg over rouw. Weduwe Popova rouwt om haar man, maar haar butler vindt dat zij al veel te lang treurt. Dan komt er een man op bezoek die een schuld komt innen. Voor Neggers gaat het stuk over fundamentele vragen. “Hoelang na een overlijden moet je stoppen met rouwen? Wanneer mag je weer gaan daten? Ik laat Popova lekker groots lijden, want met een kleine knipoog in kunst worden mensen sneller tot denken aangezet.”

Wie dus denkt dat opera gelijkstaat aan het grootse en meeslepende van Wagner, moet verder kijken, vindt Neggers. “Vooral de humor van The Bear spreekt me aan. In veel moderne en hedendaagse composities lijkt er minder ruimte voor lichtheid.” Er is een traditie dat humor in opera nogal overdreven wordt gebracht, met melige giraffen op het toneel of bijna slapstickachtige grappen. “Dat hoeft allemaal niet. Als je komedie serieus neemt, kan het net zo krachtig zijn als drama. Het hangt zo veel af van details en timing. Ik wil ervoor vechten comedy weer meer in de operawereld te duwen.”

Ongetraind oor

Opera kampt met het vooroordeel hoogdrempelig te zijn. Zelfs voor veel theaterliefhebbers is opera als kunstvorm soms een brug te ver. Daar ziet Neggers een rol voor zichzelf weggelegd. “Als je eerste opera-ervaring negatief is, zul je daarna niet snel meer gaan. Ik zou willen zeggen: probeer het nog eens. Kameropera kan net zo indrukwekkend zijn als Wagner.” De regisseur benadrukt dat de muziek in The Bear niet hoogdrempelig is. “Er zitten walsjes in, jazzy momenten. Modern, maar toegankelijk, ook voor ongetrainde oren.”

Neggers was onlangs te gast bij een nagesprek waarin hij theaterstudenten de schoonheid van opera probeerde mee te geven. “Sommigen vonden de humor te flauw, maar dan wees ik ze op andere komische opera’s, uit andere stromingen, van andere regisseurs. Anderen vonden het te lang, dan vertelde ik over korte opera’s.” Neggers wil maar zeggen: er is in operaland voor elk wat wils.

The Bear, 12/9 in Het Motorblok in Zaandam (try-out), 13/9 in Likeminds. Het Grachtenfestival is van 11/9 t/m 20/9. Eerder maakte Het Parool al een bijlage over de hoogtepunten van het Grachtenfestival. The Bear is later nog in de rest van het land te zien tot en met december.

