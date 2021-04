‘Kleine jongen’ blijft hangen in gemeenplaatsen over André Hazes

Kleine Jongen, NPO 3. Beeld AVROTROS

Was er nog iets over André Hazes te melden dat Lips niet al wist? Elk detail over de volkszanger zal nu toch zijn opgediept. Toch begon woensdag de documentaireserie Kleine jongen, het echte leven van André Hazes.

AvroTros beloofde een ‘intiem portret aan de hand van niet eerder vertoond uniek en exclusief beeldmateriaal uit het privéarchief van de familie Hazes’. Dat bleken vooral alledaagse vakantiefilmpjes te zijn van het gezin in Spanje, Oostenrijk en Las Vegas, waar André door Madame Tussauds liep. Leuk voor de fans, maar het droeg weinig bij aan het beeld dat al bestond van Hazes.

Mooi was de scène van een jonge Hazes die in het krappe halletje van zijn ouderlijk huis in de Gerard Doustraat aan het tafelvoetballen was met zijn broers, terwijl zijn moeder een lied over rode rozen ten gehore bracht. Ook zijn moeizame relatie met zijn vader kwam ter sprake.

Maar voordat de documentaire echt de diepte in kon gaan waren daar de onvermijdelijke BN’ers – Willeke Alberti, Imca Marina, Ron Brandsteder – die tegen de achtergrond van een green screen anekdotes oprakelden. Dat bleef hangen in gemeenplaatsen: “André hield van een drankje”, “echte Amsterdamse humor hè”, “maar daar ging ook een hoop tragiek achter schuil”.

De lat is de laatste jaren hoog komen te liggen voor documentaires over overleden helden: Amy Winehouse, Michael Hutchence, Diego Maradona – aan de hand van privémateriaal werden Oscarwaardige films gemaakt. Van dat niveau is het vierluik over Hazes bij lange na niet.

Toch raakte Lips ontroerd toen Rachel teder de hand vastpakte van het wassen beeld van haar overleden man. Zo viel het eerdere filmpje van Madame Tussauds ook op z’n plek. Op de achtergrond klonk Kleine jongen, Rachel pinkte een traan weg, en Lips vreesde even dat ook hij het niet droog zou houden. De aftiteling kwam precies op tijd.

