Kledingmerk Pinkorangeclub gebruikt Vlieland als inspiratiebron: ‘Het voelde alsof het eiland me had opgeslokt’

“Iedereen die ik naar Vlieland meeneem of op het eiland ontmoet zegt hetzelfde: je vergeet de wereld aan de andere kant van de zee,” zegt Sil Oosterbaan. Hij woont ruim anderhalf jaar in Amsterdam, maar groeide op Vlieland op. De universele beleving van zogeheten ‘badgasten’ bracht hem tot het oprichten van Pinkorangeclub: een merk vernoemd naar de zonsondergang, dat in samenwerking met kunstenaars kleding maakt, geïnspireerd op het bijzondere eilandgevoel.

Wat in 2016 begon als een hobby met vrienden naast de studie, is nu een dagelijkse bezigheid. Met Pinkorangeclub werkte Oosterbaan al samen met gerenommeerde kunstenaars als Merijn Hos, Ryo Kinoshita en Lennard Kok, en er staan collecties met Brian Elstak en Vincent de Boer op de planning. Naast de seizoenscollecties werkt hij samen met festival Into The Great Wide Open, Naturalis en Museumnacht Amsterdam.

Oosterbaan nodigt de kunstenaars uit om een aantal dagen op het eiland te verblijven en regelt een slaapplek, een fiets en een rondleiding met de boswachter. Verder zijn ze vrij om het eiland zelf te ontdekken. “Ik geef ze af en toe advies over mooie plekken, maar verder wil ik niet sturen waar ze hun inspiratie vandaan halen.” Ze gebruiken de dagen om het eiland in zich op te nemen, maken schetsen en doen ideeën op voor de kunstwerken in opdracht van Pinkorangeclub.

Uitwaaien

“Voordat ik naar Vlieland ging, had ik nog geen helder idee wat ik zou maken,” zegt illustrator Floor van het Nederend (35). Hij werkte mee aan de laatste collectie voor Into The Great Wide Open en was daarvoor nog nooit op Vlieland geweest. “Pas toen ik er was werd ik geïnspireerd door de rust en de natuur.” Het is volgens Van het Nederend een enorm contrast met Amsterdam, waar hij woont. “Amsterdam is een verzamelplek van creatieve mensen en initiatieven, maar heeft niet de natuur die ik graag laat terugkomen in mijn werk.”

Van het Nederend verwerkte de vuurtoren van Vlieland, de duinen, en de lichtjes van buureilanden in zijn illustraties voor Pinkorangeclub. Ook werd hij geïnspireerd door het klimaat. “Tijdens mijn bezoek aan Vlieland was het soms onstuimig weer, het waaide hard. Die wind heb ik meegenomen in mijn schets, omdat het naar mijn idee Vlieland typeert. Het is niet een zonovergoten oord, maar een plek waar mensen kunnen uitwaaien.”

Als de kunstenaars hun werken afhebben, kijkt Oosterbaan met ontwerpers hoe ze de kunstwerken in de kleding kunnen verwerken. Ze besluiten welk type kledingstuk als beste canvas dient, en ontleden het kunstwerk in vormen en kleuren voor een patroon. In de nieuwe collectie zijn bijvoorbeeld de geometrische vormen uit het werk van Louis Reith als volledig patroon op truien gewoven.

De werken die Nosh Neneh (29) voor Pinkorangeclub maakte zijn als close-up op de achterkant van longsleeves geprint. De Amsterdamse fotografe, die tevens voor Het Parool werkt, was al vaker op Vlieland geweest, maar zag tijdens haar bezoek voor Pinkorangeclub het eiland met nieuwe ogen. “Het voelde alsof het eiland me had opgeslokt, met al haar natuurlijke schoonheden.” Voor haar was het verschil met Amsterdam inspirerend. “Er is totaal geen afleiding; je bent volledig afgezonderd van de drukte. Op sommige plekken is het alsof er nog nooit een mens is geweest.”

Residentie

Ze kwam samen met de andere kunstenaars die voor dezelfde collectie waren gevraagd naar het eiland. Overdag verkenden ze het eiland alleen, ‘s avonds kwamen ze samen om hun observaties en ideeën met elkaar te delen. “De residentie was een beleving. We werden bijvoorbeeld een ochtend onverwachts wakker gemaakt door een boswachter, voor een tocht over het strand. Ze liet ons de kleuren van de Vlielandse zonsopgang, de verschillende duinstructuren en de aangespoelde zeedieren zien.”

De wandeling vormde de inspiratie voor haar kunst. Ze fotografeerde mensen onder textiel, tegen een decor van duinlandschap. De doeken veranderen van kleur door het licht en van vorm door de wind en creëren zo performatieve sculpturen die naar de Vlielandse natuurfenomenen verwijzen.

Oosterbaan laat de kleding in Portugal maken met biologisch katoen en gerecycled wol. Verder ziet hij dat het duurzamer is om te investeren in bijzondere items, en niet elke week trendgevoelige items te halen bij een fast fashionketen. “Alle kleren hebben een tijdloos ontwerp en verhaal; ze komen voort uit een liefde voor kunst en natuur.”

De kleding is online te koop en hangt in Baskèts in De Pijp. De kunstwerken die de kleren presenteren worden hier ook los gesigneerd verkocht. Meer informatie en de online winkel: www.pinkorangeclub.com