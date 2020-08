Kleding voor een generatie die wél om het klimaat geeft

Carmen Kemmink castte op straat, in de supermarkt en het skatepark jongeren die model staan voor de kledinglijn. Beeld Carmen Kemmink

Carmen Kemmink wijst op haar woonboot naar een paar flinke stapels T-shirts, sweaters en hoodies. “Het project wordt steeds groter, ik sta ermee op en ik ga ­ermee naar bed.”

Vorig jaar september, enkele dagen na de indrukwekkende speech van Greta Thunberg tijdens de VN-klimaattop in New York, kwam haar vijftienjarige dochter Lola huilend thuis. “Ze was volledig in paniek, en zei: ‘Mam, de wereld gaat eraan en ik wil ook gewoon nog kinderen kunnen krijgen later’. Ze maakt zich enorme zorgen over de effecten van klimaatverandering. Jongeren zien zoveel verontrustende dingen op sociale media en het journaal. Ik wilde daar iets mee doen. ‘Het komt wel goed schatje’, was niet meer toereikend.”

Dochter Lola is al vanaf haar tiende vegetariër, zegt Kemmink, met name vanwege de broeikasuitstoot en alle negatieve effecten daarvan. “Mijn ouders en ik vonden dat in het begin bloedirritant en mijn moeder probeerde haar vaak tevergeefs een bitterbal aan te smeren. Inmiddels ben ik ook vegetariër en gaat mijn vader steeds vaker naar De Vegetarische Slager. Geweldig toch, hoe mijn dochter ons nu opvoedt.”

Kemmink (51), de dochter van modeduo Puck & Hans, liep al langer met het idee een jongerenplatform op te zetten. Na Thunbergs speech en de tranen van haar dochter viel alles samen.

Ze ontwierp een logo met een copyrightteken in de vorm van een celciusteken en liet die samen met Thunbergs iconische woorden I dare you drukken op tweehonderd vintage T-shirts en sweaters, die ze kreeg van de Kiloshop in Amsterdam. In oktober zou er een klimaatevenement plaatsvinden in Amsterdam, waar ze een foto-expositie wilde opzetten en de shirts en sweaters in een pop-upwinkel wilde verkopen. De opbrengst zou naar een door jongeren gekozen klimaatdoel gaan.

Beeld Carmen Kemmink

Enthousiasme

Corona gooide echter roet in het eten. “Jammer, want iedereen was superenthousiast over het project. Kunsthal Rotterdam, docenten van de Willem de Kooning Academie, Lowlands, Amsterdam Fashion Week, Young Impactmakers. En Oxfam Novib wilde zelfs een eigen speciale editie van het shirt.”

Voorlopig dus even geen expositie of modeshow, maar ze heeft de afgelopen tijd niet stil ­gezeten. Voor de foto’s struinde ze straten, ­supermarkten en skateparken af op zoek naar modellen. Samen met filmmaker David Joosten, ooit haar stagiair, maakte ze er ook filmpjes van voor sociale media. Daarvoor gebruikte ze muziek van Trevor Palmers, een 17-jarige rapper uit de Banne in Noord. “Ik wil graag jong talent promoten.”

Shirts met print

“Al die te gekke jongeren komen zelf ook weer met geweldige quotes, zoals een getalenteerde basketballer met ‘no jordan without air’. Die tekst komt straks ook weer op een T-shirt. Zonder frisse lucht zijn we nergens. Een andere jongen in een trainingsbroek met Febologo verzon de slogan ‘I used to be into fast food and fast fashion, now it’s time for fast action’. Een paar jongens willen het T-shirt gaan dragen tijdens Black Lives Matterdemonstraties. Die tekst is natuurlijk voor veel meer inzetbaar dan alleen voor het milieu.”

Kemmink begon met blancoshirts, nu heeft ze vintage T-shirts met een print ontdekt. Unieke stuks, zoals die met een koala erop. “Zet daar het How dare you-logo op en het shirt is een perfect protest tegen manier waarop er is omgegaan met de heftige bosbranden in Australië.”

Het project wordt steeds omvangrijker, zegt Kemmink. “Ik heb me nu gestort op de USA-collectie met best lelijke, foute T-shirts met een adelaar en de Amerikaans vlag erop. Daar zijn er vintage veel van te vinden. Maar met How dare you erop wordt het ineens een cool shirt, een modisch protest tegen alle misstanden aan de andere kant van de oceaan.”

Inmiddels is een aantal Nederlandse ontwerpers aangehaakt voor een samenwerking, waaronder Ronald van der Kemp, David Laporte en Bas Kosters. Tess van Zalinge verwerkte de hoodie zelfs in een trouwjurk. Kemmink is alles aan het verzamelen en klaarmaken voor de big bang en wil straks knallen met een show en een expositie. “Ik hoop aan te haken bij het Wereldnatuurfonds om daarna de wereld over te gaan met het shirt, zodat er een hele How dare you-beweging ontstaat.”

De eerste tweehonderd stuks zijn online te koop voor prijzen tussen de 25 en 45 euro. Op 15 augustus worden ze (tussen 12.00 en 17.00 uur) verkocht vanaf op de steiger voor haar woonboot aan de Amsteldijk 728a. Wie een item koopt, krijgt er biologisch afbreekbare stickers bij. Haar ouders Puck en Hans zullen er die dag de koffie verzorgen. Zij hebben ook een bijdrage geleverd aan het project. Ze versierden een hoodie met oud handgeborduurd Indiaband en Puck naait alle labels er eigenhandig in.

Beeld Carmen Kemmink

Andere generatie

Hans: “Het is zo’n bijzonder project. Een prachtige verzameling van totaal verschillende tieners die zich allemaal druk maken om het klimaat, ze kan er zo een modellenbureau mee beginnen. Lola helpt ook mee, nu ik nog. Wij waren vroeger alleen met mode bezig, duurzaamheid hadden we nooit van gehoord. We vielen voor een fantastische zijde, of dat nou van goed gekweekte rupsen was of van weet ik veel wat, daar stond je niet bij stil joh. Maar achteraf bezien waren we hartstikke duurzaam, want onze kleren worden veertig jaar later nog steeds gedragen.”