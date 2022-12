Klaus Voormann ontwierp de hoes van Revolver van de Beatles: ‘Het origineel is weggegooid, ben ik bang.’

De uitgebreide heruitgave van het Beatlesalbum Revolver was op platengebied een van de mooiste releases van het jaar. Klaus Voormann, een vriend van de groep uit hun Hamburgse periode, ontwierp in 1966 de hoes van de elpee. ‘Toen ik door de Beatles aan rock-’n-roll werd blootgesteld, viel ik er als een blok voor.’

Waar is het origineel van zijn ontwerp voor de hoes van Revolver eigenlijk gebleven? “Ik heb echt géén idee,” zegt Klaus Voormann (84), door de telefoon vanuit zijn huis in de buurt van München. “Ik heb mijn ontwerp indertijd naar de drukker gestuurd. Die zal het na verloop van tijd naar platenmaatschappij EMI hebben gestuurd, zo ging dat. Het zal in een archief zijn opgeborgen en na verloop van tijd is het weggegooid, ben ik bang.”

Ai. Er zouden nu heel wat musea in zijn geïnteresseerd. Voormann: “Ikzelf ook wel, hoor, het zou een fortuin waard zijn.”

Iconisch, het is een woord dat tegenwoordig wel erg makkelijk wordt gebruikt, maar op de hoes die Klaus Voormann in 1966 bedacht voor Revolver is het zeker van toepassing. “De Beatles sloegen op Revolver een heel nieuwe, revolutionaire richting in. De hoes moest daarbij aansluiten, maar de jongens wilden de fans die hen kenden van liedjes als Love Me Do niet buitensluiten. Een eerste ontwerp dat ik maakte werd als te radicaal afgewezen.”

Herkenbare portretten

Klaus Voormann vond de oplossing in een collage. “Ik tekende herkenbare portretten van de vier Beatles, die ik combineerde met foto’s van Robert Freeman, alles in zwart-wit.”

Freeman, fotograaf en grafisch vormgever, was tot aan Revolver de vaste hoesontwerper van de Beatles. Wat vond die ervan dat Voormann zijn taak overnam? “Hij was enthousiast over mijn ontwerp, zoals ik ook enthousiast was over de ontwerpers die na mij kwamen. De hoezen van Sgt. Pepper’s, The White Album en Abbey Road zijn belangrijke kunstwerken.”

De relatie tussen Voormann en de vier Beatles bleef na zijn werk voor Revolver innig. De Duitser, behalve ontwerper ook muzikant, was na het uiteenvallen van de groep te horen op soloplaten van John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. Dat Voormann niet muzikaal samenwerkte met Paul McCartney laat zich makkelijk verklaren: hij speelde basgitaar, een instrument dat McCartney zelf aardig onder de knie had.

Gezucht

Klaus Voormann leerde The Beatles kennen in 1962, tijdens hun Hamburgse periode. Gezucht aan de andere kant van de telefoon als de eerste ontmoeting ter sprake komt. Voormann, de vriendelijkheid zelve, zegt dat hij het verhaal inmiddels al zo vaak heeft verteld, dat hij er gek van wordt. “Kun je het niet gewoon even opzoeken op internet en dan aan je lezers doorgeven?”

Oke, gaat ie. Na een ruzie met zijn vriendin Astrid Kirchherr belandde Klaus Voormann zwervend door Hamburg op een oktoberavond op de Reeperbahn. De wilde muziek die hij uit de Kaiserkeller hoorde lokte hem naar binnen. En daar stonden ze dus. Lang verhaal kort: hij en Kirchherr raakten goed bevriend met de Beatles en hadden als kunstzinnige types een grote invloed op de groep. Het was Kirchherr die het beroemde Beatleskapsel bedacht.

De Beatles, in die tijd nog een heel ruige groep, waren Voormanns kennismaking met rock-’n-roll. “Ik was opgevoed met klassieke muziek en hield van jazz. Miles Davis en Chet Baker, dat waren mijn helden. Rock-’n-roll werd in mijn milieu beschouwd als ordinair en primitief. Maar toen ik er door de Beatles aan werd blootgesteld, viel ik er als een blok voor.”

Rock-’n roll

Rock-’n-roll bood Klaus Voormann de mogelijkheid een oude droom waar te maken: zelf muzikant worden. “Ik speelde al jong piano, had misschien naar het conservatorium gekund, maar dan? Wie héél goed was, kon terecht in een orkest, voor de rest was het in de jaren vijftig in Duitsland nauwelijks mogelijk je geld te verdienen met muziek. In overleg met mijn ouders koos ik voor een opleiding tot grafisch ontwerper, dat bood veel meer zekerheid. De popmuziek heeft alles opengegooid.”

Als bassist schopte hij het ver in de popmuziek. Voormann was niet alleen te horen op die eerste soloalbums van de Beatles, hij speelde ook bas op klassiekers als You’re So Vain van Carly Simon en Perfect Day van Lou Reed. Lang combineerde hij zijn werk als ontwerper met de muziek. Tegenwoordig zit hij alleen nog achter de tekentafel. “Mijn handen zijn stram geworden. Een pen of potlood vasthouden lukt nog wel, een instrument bespelen niet.”

Luisteren naar muziek doet hij ook niet veel meer. “Zeker niet als ik aan het werk ben, ik kan maar één ding tegelijk. Als ik al naar muziek luister, is het vooral klassiek – ik ben terug bij waar ik begon. Ik heb wel die nieuwe uitgave van Revolver beluisterd. Ja, geweldig, nog altijd. Die nieuwe mix is mooi en ik vind al dat restmateriaal leuk, vooral als je de jongens in de studio hoort praten. De Beatles waren in die tijd zo ontzettend enthousiast in alles wat ze deden, dat blijft inspirerend.”