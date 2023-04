Klassifest in Paradiso: een avond luisteren naar klassiek met een biertje in je hand

Olga Mouret (l) en Milena Haverkamp, de oprichters van Klassifest, dat dit jaar voor de vijfde keer in Paradiso wordt gehouden. Beeld Mariet Dingemans

Klassiek, maar anders. Het is het motto van Klassifest, een klassiek festival in Paradiso dat in 2016 is opgericht door Olga Mouret (38) en Milena Haverkamp (37), beiden professional op het gebied van muziek voor verschillende culturele organisaties. Het concept: meerdere optredens op één avond, geen stoelen in de zaal, klappen wanneer je wilt, en dat alles met een biertje in de hand. Geen reguliere etiquette dus. Haverkamp: “We wilden een klassiek evenement organiseren waar waanzinnige muziek te horen is, maar waar je ook hardop kan zeggen: ‘holy shit, wat is dit vet!’, zonder dat er meteen in je oor wordt gesist.”

Mouret: “Zoals alle goede ideeën is het concept voor Klassifest ontstaan in de kroeg. Onze vrienden die niet in dezelfde sector werkzaam zijn, bezochten nooit klassiekemuziekconcerten. Het was altijd hetzelfde verhaal: ik heb er geen verstand van, het duurt zo lang, er zitten geen leeftijdgenoten.” Haverkamp: “Tegelijkertijd kreeg ik best vaak de vraag: ‘Ik wil naar een klassiek concert, maar waar moet ik dan heen?’ Er is geen duidelijk instapniveau.”

Wibi Soerjadi of Jan Vayne

Uit deze gesprekken ontstonden de eerste ideeën. Haverkamp: “Eerst zeiden we: stel je voor, Janine Jansen die in Paradiso speelt! Maar vervolgens bleek dat geen van onze vrienden wist wie Janine Jansen is. Ze kenden hooguit Wibi Soerjadi of Jan Vayne.” Mouret: “Of Reinbert de Leeuw. Die omschreven ze dan als de ‘man met de snor’ bij De Wereld Draait Door.” Haverkamp: “We realiseerden ons: de namen maken voor deze doelgroep echt geen reet uit. Het moet gewoon kneitergoede muziek zijn.”

Mouret: “We bedachten een enorm megalomaan plan, een soort museumnacht voor klassieke muziek. We hebben bij elke directeur aangeklopt en koffie gedronken. We hadden iedereen mee.” Behalve de fondsen. Het lukte niet om de financiering rond te krijgen, maar alle ensembles (Nederlands Blazers Ensemble, Amsterdam Sinfonietta en Nederlands Philharmonisch Orkest) waren inmiddels al bevestigd. Mouret: “Toen zei Jan Dietvorst, destijds programmeur bij Paradiso en de meest geweldige man ooit: ‘Joh, je hebt iedereen toch al gevraagd? Doe het gewoon bij ons!’”

En zo geschiedde. In de aanloop naar het evenement hielden Haverkamp en Mouret vast aan het doel om een jonge doelgroep aan te spreken. Haverkamp: “Dat kwam eigenlijk voort uit het vertrouwen wat we in onszelf hadden: als wij het leuk vinden, dan vinden mensen van onze generatie het vast ook leuk.” Mouret: “We waren heel streng. We wilden niet op NPO Klassiek, en de ensembles mochten niks op hun websites plaatsen en geen nieuwsbrieven versturen, want dan krijg je alsnog het geijkte publiek binnen.”

Uitverkocht Paradiso

Hoe de doelgroep dan wel bereikt werd? Mouret lacht: “We hadden een budget van 500 euro. We hebben flyers besteld, gaatjes geprikt, elastiekjes er doorheen gehaald, en zijn ze op fietsen in de stad gaan hangen. Avondenlang.” Met succes: uiteindelijk stonden ze in een uitverkocht Paradiso. “Die hele avond hebben we alleen maar als kip zonder kop rondgerend: er zijn echt heel veel jonge mensen!”

Inhoudelijk laten ze alles over aan de artiesten. Dit jaar zijn dat onder anderen Touki Delphine, Slagwerk Den Haag, Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet en studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Mouret: “Het enige wat we altijd zeggen is: doe geen concessies. Je maakt het publiek daarmee dom, en dat zijn ze niet. Het is heel gaaf wat jullie doen, dus doe dat! En natuurlijk, als je als orkest vanuit een intrinsieke drang niets liever wil dan samenwerken met een dj, dan is dat te gek. Maar het werkt niet vanuit de gedachte daarmee aansluiting te vinden met een groep die je eigenlijk helemaal niet kent.”

Kippenvel

Mouret: “Voor deze doelgroep is het simpel: krijg je kippenvel of niet? Tijdens de eerste editie was het even onrustig in de zaal. Maar toen zette Amsterdam Sinfonietta Kol Nidre van John Zorn in, een superklein, intiem stuk. Bam. Hele zaal stil. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk.” Lachend: “En toen viel er achter de bar heel veel glas om.”

Haverkamp: “Hetzelfde gebeurde in 2019 toen cellist Nuala McKenna solo speelde. Het hele publiek, inclusief ikzelf, heeft een half uur lang met open mond geluisterd.” Mouret: “Ze speelde gewoon Bach, het hoeft dus geen kinky nieuwe muziek te zijn. Het was oprecht en steengoed, daarom werkte het.”

Nu staan ze in Paradiso met niet alleen de vijfde editie van Klassifest maar voor het eerst ook Klassifestini: Klassifest voor de mini’s. Op het podium staat Perforator, bestaande uit hoboïst Marlies van Gangelen en uitvinder Akim Moiseenkov, die een verzameling zelfgemaakte instrumenten meeneemt. Haverkamp: “Je kan niet vroeg genoeg beginnen. Als je als kind leert ervaren dat overal muziek in zit, wordt het misschien ook laagdrempeliger. Een vlag die wappert is ook muziek, net als een rinkelend koffiekopje. Dat beeldt Perforator in deze voorstelling echt waanzinnig goed uit.”

De toevoeging van Klassifestini voelt als een natuurlijk verloop voor de organisatoren. Haverkamp: “Onze achterban is met ons meegegroeid en velen hebben nu net als wij kleine kinderen. Het was tof om op deze manier na te denken over het festival, zoals we ook tijdens de eerste editie deden: wat zouden we zelf leuk vinden? We werden hier heel enthousiast van, dus toen dachten we – net als acht jaar geleden – we moeten dit gewoon doen.”

Klassifestini, 15 april vanaf 15.45 in Paradiso (uitverkocht), Klassifest begint om 20.00 uur