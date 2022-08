Klassieke muziek uit Zuidoost: ‘De Curaçaose Chopin, dat is ook Nederlandse geschiedenis’

Violist Yannick Hiwat speelt tijdens de concertreeks 'Klassieke muziek in de Grachtentuin' in de tuin van Museum Van Loon.

“Artiesten uit Zuidoost worden vaak niet gelinkt met de klassieke school,” zegt Orville Breeveld. “De hiphop uit Zuidoost kennen we en is te gek, maar de klassieke muziek uit Zuidoost verdient minimaal evenveel aandacht.”

Tussen Gaasp & Gracht – verhalen uit twee stadsdelen is een multidisciplinair project van Museum Van Loon en Imagine IC in samenwerking met het Open Space Contemporary Art Museum en New Metropolis Zuidoost. Breeveld stelde de bijbehorende reeks klassieke concerten samen, die plaatsvinden in de tuin van Museum Van Loon. “Ik had wel dertig dagen kunnen vullen. Amsterdam heeft goud in handen.”

Er staat een divers palet van artiesten op het podium, allen met een persoonlijke connectie met Zuidoost. De relatief onbekende klassieke muziek van deze musici loopt parallel aan de niet-vertelde geschiedenis waarop de tentoonstelling zich richt.

Breeveld: “Alexander Kraft van Ermel speelt op de openingsavond bijvoorbeeld muziek van zijn opa uit Curaçao, Wim Statius Muller, de Curaçaose Chopin. Dat is toch wat we willen? Dat is ook Nederlandse geschiedenis, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar we kennen het niet. En wat je niet kent, daar kun je niet van houden.”

Overwegend wit

Breeveld spreekt bevlogen over het verbreden van de klassieke muziekwereld. In Nederland is die nog overwegend wit en ligt de focus op westerse klassieke muziek. “Er zijn veel componisten van kleur, van allerlei culturen en generaties, alleen is de programmering tot op heden erg eenzijdig geweest. Dat heeft economische redenen – de meeste bezoekers kiezen voor dezelfde concerten – maar het is ook aangeleerd. We moeten hetzelfde doen met componisten en artiesten die niet West-Europees van origine zijn.”

Breeveld grijpt elke kans aan om de artiesten met groot enthousiasme aan te prijzen. Hij ziet veel gelijkenissen tussen de geschiedenis en de artiesten. “De grachtengordel is ontstaan vanuit pionierschap, mede dankzij de inkomsten vanuit de koloniën. Hetzelfde pionierschap hebben deze muzikanten ook: historisch, omdat hun ouders of voorouders naar Nederland kwamen, maar ook in hun carrière.”

Breeveld: “Een pianist als Dywel Braaf, met Afro-Surinaamse roots, dat is ook erfenis. De grachten zijn de erfenis van de koloniale geschiedenis en de artiesten zijn dat ook.”

Zoals de tentoonstelling de verbinding tussen de twee stadsdelen blootlegt, hoopt Breeveld met zijn muziekprogramma een soortgelijk effect te bereiken bij het publiek. “Ik hoop dat dit festival mensen met elkaar verbindt; dat mensen geïnteresseerd raken in elkaar, in beide stadsdelen en zichzelf. We zijn één stad, we komen uit allerlei hoeken en gaten, maar we moeten het met elkaar doen.”

Klassieke muziek in de Grachtentuin, van 23 t/m 28/8 in Museum Van Loon.