Klassiek op de Parade: bij elk verhaal een persoonlijke soundtrack

Van links naar rechts: cellist Leonard Besseling, altvioliste Anna-Magdalena den Herder, sopraan Jeanette van Schaik en violiste Myrthe Helder van Club Classique spelen drie keer per avond op de Parade in Amsterdam. Beeld Neeltje de Vries

Ze brengen klassieke muziek buiten de gebaande paden en buiten de concertzaal. Vanaf morgen staan cellist Leonard Besseling en violiste Myrthe Helder van Club Classique op De Parade. Op de Haagse editie speelden ze samen met Abdelkader Benali Een nacht met Sjahrazade, verhalen uit Duizend-en-een-nacht omlijst door muziek. Maar Benali ging daarna met zijn gezin naar Marokko. Helder: “Ze zeiden bij de Parade: Nou, dan doen jullie in Amsterdam toch gewoon iets anders?’

Besseling en Helder vormen samen de kern van Club Classique, dat voor elk project nieuwe thema’s zoekt en allianties aangaat met muzikanten en kunstenaars uit andere sectoren. Ze hebben ‘geknald’ deze week, met onder meer het Maanlichtconcert dat ze organiseerden en speelden afgelopen zaterdag in Rotterdam en het Club Classique Orchestra dat ze samenstelden voor het jubileumconcert van het Grachtenfestival zondag in ITA. Voor groot publiek, Club Classique is extreem flexibel en kan uit een wisselende poule musici kiezen, en zo uitbouwen naar de formatie die voor een project nodig is.

Reizend muziekcircus

Op de Parade spelen ze drie keer per avond met sopraan Jeannette van Schaik, violiste Lonneke van Straalen en altvioliste Anna-Magdalena den Herder. Besseling: “Een soort jeugddroom die uitkomt, met een reizend muziekcircus door het land. Toen we de eerste dag op de Parade kwamen, kregen we de sleutel van onze eigen tent, zo’n mooi moment. We hebben de Shambles, een beetje circusachtig. Niet te groot, niet te klein.”

Ze zullen persoonlijke verhalen vertellen. Maar ze hopen vooral mensen uit het publiek uit te dagen een verhaal uit hún leven te delen, waarbij ze dan ter plekke een soundtrack zullen samenstellen. Helder: “We bereiden een hele waslijst aan muziek voor om aan elke emotie te kunnen voldoen.” Besseling: “Misschien ook leuk om een oproepje plaatsen? Mensen die al weten wanneer ze komen, kunnen hun verhaal ook mailen aan info@clubclassique.nl.”

Nieuwe lading

Muziek geeft de verhalen extra betekenis, zegt Helder, maar de verhalen geven ook de muziek een nieuwe lading. “We hebben zelf ook veel meegemaakt. Onze hele wereld verdween, er was bijna geen toekomst meer. De keren dat we wel mochten spelen, was dat zo’n emotionele ervaring dat je die muziek eraan blijft verbinden.”

Ze spelen van filmmuziek tot barok, van Bernstein tot Verdi. Helder: “We zijn ooit met Club Classique begonnen in een café omdat we nieuw publiek wilden trekken. Nou, als dat ergens lukt is dat wel op de Parade. Het is lekker informeel, we kunnen het ter plekke laten ontstaan. Het van a tot z-keurslijf van een programma heb je hier helemaal niet.” Lacht. “En met zoveel verschillende verhalen is geen voorstelling hetzelfde, je kunt dus ook drie keer op een avond komen.