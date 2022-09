Klassiek Ik Vertrek-leed, maar catharsis ontbreekt

Ik vertrek XL. Beeld AVROTROS

Lips is een gewoontedier, dus verandering ziet hij sowieso met scepsis tegemoet. Maar zelfs dat meewegend blijft hem onduidelijk waarom de televisie-evergreen Ik vertrek een andere opzet heeft gekregen, waarin twee verhaallijnen door elkaar lopen, uitgesmeerd over zes afleveringen.

Gelukkig is in Ik vertrek XL ook een hoop hetzelfde gebleven. Er is een bouwval in Italië, zo lek als een mandje, (‘je moet er een beetje doorheen kijken,’ zegt de nieuwe eigenaresse optimistisch, terwijl ze wijst op een gat in het dak), niemand spreekt een woord Italiaans en al snel loopt men muurvast in bureaucratische rompslomp.

Nieuw is dat hier geen stel, maar een groep vrienden ‘het avontuur aangaat’. Afspraken worden niet gemaakt, alles gaat op basis van vertrouwen. Lips heeft genoeg Ik vertrek gezien om te voorzien dat dit mis gaat.

Dan is er ook een stel dat, samen met zijn zoon, een appartementencomplex op Bonaire wil bouwen. Er is geen water, geen stroom en geen geld en de communicatie met de aannemer, tevens vriend, verloopt stroef. Ook hier kun je uittekenen hoe dit zich de komende weken gaat ontvouwen: klassiek Ik vertrek-leed.

Toch was Lips niet gelukkig met de nieuwe opzet. Waar Ik vertrek altijd de vorm had van een Griekse epos, lijkt de XL-versie meer op een ordinaire reallifesoap, met twee verhalen die bovendien nauwelijks met elkaar te maken hebben. Nog erger is het ontbreken van catharsis. Wat Ik vertrek zo’n onverwoestbaar sterk format maakte, is dat er na alle voorspelbare ellende van lekkende leidingen en louche aannemers een moment van loutering volgde: aan het einde van de aflevering bleek er toch een sympathieke chambre d’hote uit de grond te zijn gestampt. Daar moet Lips nu nog een maand op wachten, en daar heeft Lips dus eventjes geen zin in.

