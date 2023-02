Klaas van Kruistum maakt een kinderprogramma – op dat gebied worden de lijnen steeds dunner

Klaas van Kruistum en Joris Bijdendijk in kinderprogramma Klaas kan Alles. Beeld KRONCRV

Lips had net de pannen op het vuur staan toen hij Joris Bijdendijk voorbij zag komen. Sterrenchef, kookorakel – ook in deze krant – en nu eens degene voor wie er gekookt werd, door Klaas van Kruistum, die in zijn programma Klaas kan alles uitdagingen aangaat, waarvan je zou kunnen denken: jongen, waar begin je aan? Deze keer: Bijdendijk verrassen met een vernieuwend gerecht. Een kinderprogramma, zegt Lips er maar even bij, want op dat gebied worden de lijnen steeds dunner.

Aan de andere kant, bij het zien van Klaas van Kruistum weet je meteen voor wie het bedoeld is. Grappig, dacht Lips, hoe sommige mensen van begin af aan gemaakt lijken te zijn voor een jeugdig publiek. Sterker nog: je kunt het je niet voorstellen dat ze in het café een grote-mensen gesprek voeren over Ajax of politiek. Aart Staartjes had dat, Jochem van Gelder misschien. Peter Jan Rens natuurlijk, en zo zijn er nog een paar die zo grandioos de kinderbetovering in zich versleuteld hadden of hebben dat je er ook als volwassen kijker niet doorheen prikt.

Zo ver wilde Lips bij Van Kruistum nog niet gaan maar het moet gezegd: ook hem gelóóf je. Kinds zonder kinderachtig te zijn, jongensachtig maar niet infantiel of al te gespeeld. Wel alles snel: in Klaas kan alles heb je in een kwartier gegeten en gedronken. Deze keer ging hij vlug van kennismaken met Bijdendijk en het concept van koken op niveau naar een laboratorium waar men vlees- en zuivelvervangers maakt, toen het koken en opmaken van het bord tot de grande apotheose: Bijdendijk die proeven mocht. Smaakvol, vond die. Umami, er zit een baklaagje op: duim omhoog. Verrast? Absoluut.

Lips keek naar de glimlach van Van Kruistum en ja hoor, levensecht weer, de betovering stevig in stand.

