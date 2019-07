Klaas Knol (1954-2019): ambassadeur van de strip

Klaas Knol Beeld Boris Kousemaker

Klaas Knol overleed vrijdag 12 juli op 64-jarige leeftijd. Hij leed al geruime tijd aan longemfyseem. “Heel triest,” zegt Kousemaker. “Toen de winkel in 2015 van de Kerkstraat naar de Koningsstraat verhuisde, was hij al ziek. Hij heeft het nog wel een paar keer geprobeerd, maar hij was dan al snel zo moe...”

In 1981 kwam Knol bij Lambiek werken. Hij bezocht de winkel al in de jaren zeventig, en raakte bevriend met eigenaar Kees Kousemaker, de vader van Boris Kousemaker. Met de opening van Lambiek in 1968 was de zaak de eerste stripwinkel in Europa. Tussen 1985 en 2016 was hij, na Kousemaker, hét gezicht van Lambiek.

“Klaas was een hele zachtaardige, vriendelijke, goedlachse man. Echt een bijzondere kerel. Als ik met mijn vader mee mocht, was het feest. Naar Amsterdam. Naar Lambiek. Naar Klaas! Dat was echt tof. Klaas was zo’n toffe peer! Heel gezellig. Iedereen heeft wel iets bijzonders me hem meegemaakt,” zegt Kousemaker. Op de site van Lambiek is te lezen: ‘Klaas was zonder enige twijfel een van de meest geliefde mensen in de Nederlandse stripwereld en is decennialang een onmisbaar onderdeel geweest van Lambiek.’

Ook zijn fenomenale, encyclopedische stripkennis wordt geroemd. Kousemaker: “Echt goud, die Klaas. Door die enorme belezenheid en kennis was hij in staat mensen het goede stripboek aan te raden. Dat is toch de kunst van het stripboeken verkopen. Hij had een hele brede kennis, en hij vond heel veel dingen goed. Zijn liefde voor strips is begonnen met Franquin, de tekenaar van Guust Flater. Hij las die strips in de leesmap, volgens mij bracht zijn vader die rond.”

Klaas Knol Beeld Boris Kousemaker

Kousemaker is nog een beetje overweldigd door de ‘toch verwachte, maar toch nog onverwachte’ dood van Knol. “Een anekdote? Ja, we hebben voor de radio wel eens geluidseffecten van Don Martin verzorgd. Je weet wel, de tekenaar van Mad, dan deden wij de geluiden van die teksballonnetjes. Frack! Sproing! Sloydoing! Shklortch! Dat was heel grappig.”

Zijn nimmer aflatende enthousiasme werd in 2010 beloond, toen Knol de Hal Foster Award voor zijn klantvriendelijke en kennisvolle aanwezigheid ontving. Maar hij had ook een opvoedkundige kant, door zijn klanten te prikkelen ook eens andere strips of reeksen aan te bevelen die ze zelf niet zo snel zouden kiezen.

Kees Kousemaker en Klaas Knol gaven de klant een zogeheten aansmeer­garantie: wie een aangeraden aankoop onverhoopt toch niets vond, kreeg zijn geld terug. Als ze dan een klant de winkel zagen verlaten met een strip waarvan de klant aanvankelijk niet had gedacht dat hij die wilde hebben, gaven ze elkaar een Laurel en Hardy-knikje en dronken een biertje.

In Ons Amsterdam stond ooit hoe Knol muzikant Beck (Hansen) de zaak uit zette. “Hij komt binnen met een hamburger, dus ik stuur hem naar buiten. Stormt gelijk z’n manager naar binnen om verhaal te halen. De muzikant had er zelf geen moeite mee. Zonder morren nam hij op de Heinz-pop plaats om verder te eten.” Toen Knol de anekdote later aan een klant vertelde, antwoordde deze: ‘Ja, Beck, die ken ik goed.’ “Het was Sean Lennon, de zoon van John. De man kocht veel, maar was niet echt een grappenmaker. De humor had-ie van zijn moeder, Yoko Ono,” zei Knol.

Klaas Knol schreef het voorwoord van het jubileumboek 1968 – 2018 50 Jaar Lambiek. Woensdag wordt hij in besloten kring gecremeerd. Boris Kousemaker: “Vrijdag is er een bijeenkomst bij Lambiek. Ik verwacht heel veel mensen. Dat is de gelegenheid om heel veel mooie, liefdevolle anekdotes over Klaas te verzamelen.”