Klaar, over, voorbij: ‘Is er leven na Game of Thrones?’

Charlie Dijk (22) als Ramsay Bolton Beeld Carly Wollaert

“Ahh, die muziek,” zucht een jonge vrouw. De weemoed is nu al hoorbaar, nog voor de laatste aflevering van Game of Thrones is begonnen. Neuriënd wacht ze in de rij met al die andere fans. Allemaal weten ze dat het hierna voorbij is. Dat ze de allerlaatste aflevering gaan zien van wat volgens hen de beste serie ooit is.

Binnen een uur waren alle negenduizend kaartjes voor 23 Nederlandse bioscopen verkocht. Maandag hadden zich vijfhonderd fans verzameld in Pathé Arena. Zij willen het slot van de duurste serie ooit beleven in de hoogste kwaliteit beeld en geluid.

Maureen Mussendijk (48) als Daenerys Targaryen (Khaleesi). Beeld Carly Wollaert

“Ik wil niet dat Khaleesi doodgaat,” zegt Maureen Mussendijk (48). Groot fan is ze, vanaf het eerste moment, en met name van drakenmoeder Daenerys Targaryen, die begon als leider van het nomadenvolk Dothraki. “Ik heb zo naar deze dag toegeleefd.” Ze heeft passende kleding aan en zilver geverfd haar. “Die verf gaat er hierna weer uit hoor,” lacht ze.

Over de serie heeft ze een stevige mening: “Het moet gewoon niet eindigen.” Daarin staat ze niet alleen. Charif M’Sellek (30) baalt ook. Hij is bang voor wat hij zometeen te zien krijgt: “Ik verwacht halverwege de aflevering in foetushouding te liggen. Huilend om wie allemaal dood zijn gegaan.”

Anne van Engelen (26) als Sansa Stark. Beeld Carly Wollaert

De ene fan heeft zich nog mooier uitgedost dan de ander. Zo ook de drie vrienden: Charlie Dijk (22), Anouck Vos (25) en Anne van Engelen (26). Al de hele dag zijn ze bezig met theorieën over het naderende einde.

Leven hierna

Op de vraag wat ze na de laatste aflevering gaan doen, zegt Vos: “Bestaat er nog wel iets in het leven hierna?” De drie lachen, waarna Vos serieuzer wordt. “We wachten op de laatste boeken. Het echte einde staat daar in.”

Naast de bioscoopzaal staat de ijzeren troon, de zetel van de heerser over het continent Westeros met zijn zeven koninkrijken waar het al acht seizoenen om te doen is. Wie de troon zal bestijgen? Marijn Wolthuis (33), die als twee druppels water op het personage Jon Snow lijkt, heeft deze in ieder geval al geclaimd. “Ik heb mijn haar geknipt om nog meer op Snow te lijken.” Andere fans nemen volop foto’s.

Marijn Wolthuis (33) als Jon Snow. Beeld Carly Wollaert

Dan gaan de bioscoopdeuren open. Bezoekers krijgen een kleine gift mee: zakdoekjes. “Voor het geval dat,” zegt een medewerkster.

De lichten gaan uit. Hard applaus vanuit het publiek. Gegil. Het liedje, de zaal neuriet mee. Dan stilte. Concentratie. Iedereen probeert alles zo intens mogelijk te beleven. Mensen stoppen met popcorn eten als het tijdens de aflevering wat stiller wordt. Men applaudisseert luidt als er iemand wordt vermoord. “Wat is dit nou weer,” schreeuwt iemand vol verontwaardiging.

Traantje

Gelach. Nog een keer applaus. Hoorbare schrik. Af en toe een opmerking uit ongeloof. Het einde nadert. Bijna is het voorbij. Dan wordt nog één keer de tune ingezet. Iedereen weet het. De laatste scène. Weer neuriet iedereen mee. Zwart. Klaar. Over. Voorbij. De laatste zucht van Game of Thrones was daar. Luid applaus.

“Ik heb toch wel een traantje gelaten,” zegt Mussendijk als ze de zaal uitloopt. “Het was mooi. Stiekem hoop ik dat het niet helemaal gestopt is.” Tharycha Augustuszoon (23), vriendin van Mussendijk, is minder enthousiast. “Ik ben zo teleurgesteld over wie de troon krijgt.”

Anouck Vos (25) als Margaery Tyrell. Beeld Carly Wollaert

Buiten de bioscoop lopen de meningen uiteen. “We gaan het een beetje laten bezinken,” zegt Georgia Tsang (39). Randy van der Weelen (44) noemt de keuzes in het laatste seizoen makkelijk. “Het is zoals het is. Het verhaal is wel echt af.”

En wat al die fans nu gaan doen? Mussendijk weet het wel. “We gaan de aflevering zometeen nog een keer bekijken. En daarna beginnen we helemaal opnieuw.”