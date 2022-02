Klaar met de muziekindustrie – singer-songwriter Janis Ian brengt haar laatste plaat uit

Janis Ian Beeld ANP / The New York Times Syndication

“Ik ben klaar. Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen.” Janis Ian klinkt gedecideerd wanneer ze uitlegt wat haar heeft doen besluiten een punt te zetten achter haar lange carrière. Vanuit een studio in haar woonplaats Bradenton, Florida, laat de muzikante er geen twijfel over bestaan dat The Light at the End of the Line haar laatste soloplaat is en haar Amerikaanse tour dit voorjaar haar laatste tournee zal zijn.

“Ik doe alles zelf, van mijn management tot het opnemen en uitbrengen van mijn muziek. Ik werk zeven dagen per week en heb de afgelopen tien jaar geen vakantie gehad weg van mijn telefoon en e-mail. Ondertussen is de muziekwereld echt een industrie geworden, de grote maatschappijen nemen alles over. Ik wil geen radertje in die machine zijn. Toen ik jong was, kon je iemand bellen om iets geregeld te krijgen. Nu krijg je met vierhonderd mensen te maken die geen idee hebben wat er speelt. Zo doe ik geen zaken. Ik doe zaken het liefst oog in oog en met een handdruk.”

Een volgend album zal er dus niet komen. Maar het betekent niet dat de zangeres, die in de jaren zestig en zeventig met haar maatschappijkritische songs uitgroeide tot een van de belangrijkste singer-songwriters van haar generatie, helemaal stopt met schrijven.

Geen pensioen

“Ik ga bijvoorbeeld wel door met het schrijven van nummers voor andere artiesten. Maar ik wil tijd. Tijd om op het strand te wandelen, laat op te staan, een vakantie te nemen, mijn e-mail uit te zetten. Tijd met mijn vrouw, met mijn hond. Tijd om me te vervelen. Als kunstenaar ga je nooit echt met pensioen, maar je kunt je wel terugtrekken uit het publieke leven. Leven onder de radar noem ik dat, en daar ben ik al mee begonnen.

“Zo heb ik geweigerd om een documentaire over mijn leven te maken, of een film gebaseerd op mijn nummer At Seventeen. Een druk leven is niet goed voor een kunstenaar, want je hebt tijd nodig om gewoon te zíjn. Ik krijg vaak inspiratie wanneer ik me verveel. Verbeelding komt voort uit verveling.”

Als dat waar is, heeft Ian zich de afgelopen jaren flink verveeld. Want haar laatste album is een prachtig afscheidscadeau voor haar fans geworden. Een muzikaal zachtaardige plaat, met songs die qua instrumentatie tot hun essentie zijn teruggebracht. Maar in haar teksten neemt de Amerikaanse nog steeds geen blad voor de mond.

Doodsbedreigingen

Toen ze op vijftienjarige leeftijd debuteerde met de single Society’s Child, een lied over een interraciale liefde, wilde geen radiostation in Amerika het draaien. Ian werd op straat bespuugd en ontving doodsbedreigingen. Ook op haar nieuwe plaat staat een nummer dat wordt geweigerd door Amerikaanse radiostations.

Resist beschrijft in harde bewoordingen de onderdrukking en het (seksuele) geweld waarmee veel vrouwen nog steeds te maken hebben. Vooral de zin ‘Carve out between her legs so she can’t come’ hakt er behoorlijk in. “Ik vond die zin over vrouwenbesnijdenis ongemakkelijk om te schrijven en om te zingen. Maar het moest in dit nummer. Omdat er nog steeds vrouwen zijn die in slavernij leven en omdat er nog steeds culturen zijn waarin mannen denken dat dit acceptabel is.”

“Resist is het belangrijkste nummer op de plaat en ik hoop dat veel mensen het zullen oppikken. In Amerika hebben radiostations waarvan je zou verwachten dat ze het draaien, geweigerd dat te doen omdat het lied ‘te suggestief’ is. Wat er te suggestief aan verkrachting is, is me een raadsel. Ik ben mijn carrière met zo’n plaat begonnen, maar had niet het plan om met zo’n plaat te eindigen. Inderdaad, dat is nog eens een rode draad: het meisje dat de radio niet wilde draaien. Waanzin.”

Heldhaftig

Ondanks dat wat wrange slot van haar muzikale loopbaan kijkt Ian toch vooral met dankbaarheid terug op haar carrière. “Ik probeer niet nederig te doen, maar het is vooral geluk om met zo veel talent te zijn geboren. En in de juiste familie, in het juiste land en op het juiste moment. Mijn carrière was behoorlijk verbazingwekkend.”

Een andere reden dat ze met een tevreden gevoel terugkijkt is dat The Light at the End of the Line volgens Ian het beste album is dat ze ooit heeft gemaakt. “Ik heb jaren een lijst bijgehouden van onberispelijke nummers, songs die het beste zijn wat ik kan maken. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik elf van zulke nummers had en alleen nog een titelnummer moest schrijven.”

Bij het schrijven van de songs paste Ian alles toe wat ze in haar loopbaan heeft geleerd. “Bijvoorbeeld om het bondig te houden; gebruik niet drie zinnen als één genoeg is. Als het niet nodig is, schrap het. En blijf bij je onderwerp. Het maakt me gek als een nummer alle kanten opgaat.”

“Tot slot: wees moedig. Moedig genoeg om je te realiseren dat als je denkt over zinnen zingen als ‘Carve away between her legs’, dat je precies bent waar je moet zijn. Dat leer ik mijn studenten ook als ik lesgeef: maak heldhaftige keuzes en uiteindelijk word je een held.”

Janis Ian, The Light at the End of the Line, uitgebracht bij Rude Girl Records.