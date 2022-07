Kissing Couple XXXL: een lieve plek als tegenhanger van het rauwe havengebied

De Delfts blauwe beelden van Van der Eerden zijn bijna tien meter hoog en wegen samen rond de 6700 kilo. Beeld Sophie Saddington

Als je een van de ontelbare toeristenwinkels die Amsterdam rijk is binnenloopt, heb je voor 2 euro al een ie­nie­mienie Delfts blauw peper-en-zoutstel van het beroemde kussende paartje. Op de blinde muur van de tabakswinkel bij het metrostation Weesperplein hebben straatkunstenaars Karski (Roy Valk, @karskione) en Tim Rodermans (@timrodermans) het kussende koppel op groot formaat vereeuwigd. Maar het meest onontkoombare beeld staat in het Westelijk Havengebied waar de Hempont vaart: Kissing Couple XXXL. Tussen kunst en kitsch.

Het souvenir op reuzenformaat is in 2017 met schuim en epoxy gemaakt door ruimtelijk vormgever Saske van der Eerden, die in 1996 is afgestudeerd aan de Artez University of the Arts, richting beeldhouwen en zich sindsdien specialiseerde in het ontwerpen en vervaardigen van kunst voor de openbare ruimte (de Berm Bunnies, de drie reusachtige witte konijnen langs de weg in Westpoort, zijn ook van haar hand).

Markant selfiepunt

De plaatsing was een initiatief van Bright Up, een organisatie die het stimuleren van fietsgebruik als doel heeft, om de fietsroute van Amsterdam naar de Zaanse Schans en de wachtplek bij de pont aantrekkelijker te maken. Ook vormt het een herkenningspunt voor cruiseschepen – en dus een markant selfiepunt voor toeristen – op weg naar de Passenger Terminal.

“We wilden er een lieve plek van maken, juist als tegenhanger van het rauwe havengebied,” aldus Sandra Hueber van Bright Up. ‘Het leven is al best ingewikkeld. Met lichte en verblijdende kunst wil ik mensen even uit hun dagelijkse beslommeringen halen en een positieve beleving geven.’

Er is weinig bekend over de oorsprong van het Delfts blauwe kussende koppel, dat volgens de website netherlandssouvenirs.com toch een van de bekendste kussende koppels ter wereld is (‘én een heel leuk cadeau voor een bruiloft’). De meest gebezigde theorie is dat een foto van ‘Griet­je en Jan van Vo­len­dam’ de inspiratie moet zijn geweest voor een souvenirhandelaar. Op die schattige foto, opgenomen in de collectie van het Zuiderzeemuseum, poseren een jochie en meisje in Volendammer streekdracht – hij draagt een schipperspet en rode kiel, zij een jurkje met daaroverheen een katoenen lijfbontje – met op de achtergrond het Braakje en het Doolhof.

6700 kilo

De Delfts blauwe beelden van Van der Eerden zijn bijna tien meter hoog en wegen samen rond de 6700 kilo. De productietijd was zes en een halve maand; de beelden bestonden ieder uit twee delen, die buiten de werkplaats aan elkaar zijn bevestigd. Bij het werk staat een infobord (‘geldverspilling’ en ‘horizonvervuiling’ is er in hanenpoten op gestift) met een QR-code die doorverwijst naar de website kissingcoupleamsterdam.nl. Daarop staat een ronkend filmpje over de totstandkoming (‘dit wordt zo’n beetje het vrijheidsbeeld van Amsterdam’), kun je een gratis fietskaart downloaden én je liefste kusfoto delen met de rest van de wereld: ‘Share your love at Kissing Couple XXXL’.

Zie ook instagram.com/kissingcoupleamsterdam

Kissing Couple XXXL

Sinds 2017

Kunstenaar Saske van der Eerden

Waar Ankerweg/Hempontplein

