Kinderkunst hoort in een museum, desnoods op het toilet, vindt Moonriders

Aukje Dekker. Beeld Aisha Zeijpveld

“Weet je wat ik gek vind?” zegt Aukje Dekker in de eerste aflevering van het tweede – helaas slechts vier afleveringen tellende – seizoen van het kinderkunstprogramma Moonriders. “Dat je nooit kunstwerken van kinderen in een museum ziet. En dat ga ik veranderen – al hangen we het op de wc!”

Het is een interessante kwestie, die creatieve duizendpoot Dekker (in het dagelijks leven de ‘creatieve moeder’ van club Sexyland World in Noord) in eendrachtige samenwerking met regisseur Noël Loozen en redacteur (en galerist) Madé van Krimpen te lijf gaat met de 11-jarige, ideeënrijke Mia. Zij denkt aan klei tegen de muren en een groot videoscherm op de vloer. Dekker koppelt haar vervolgens aan Jaasir Linger, die skater, schermer en saxofonist is, en elk verhaal in een kunstwerk kan veranderen.

Vrouwelijke Zorro

In het prettig chaotische eerste seizoen, dat min of meer dezelfde formule had, werden de resultaten op straat geëxposeerd. Dit keer worden de werken gemaakt in de toiletten van de Kunsthal in Rotterdam, het Kröller-Müller Museum in Otterlo en de Verbeke Foundation bij Antwerpen. Mia, Linger en Dekker – vermomd als een soort vrouwelijke Zorro's – graven ’s nachts een tunnel die eindigt in de toiletten van museum De Pont in Tilburg.

Daar gaan de drie aan de slag. Mia, die een Koreaanse moeder heeft, wil haar Koreaanse roots in het kunstwerk verwerken, terwijl in de installaties van Linger vaak een belangrijke rol is weggelegd voor zijn Surinaamse wortels en de Afro-Surinaamse winti. In het eindresultaat Mu-Leba (2022; mixed media, video) is dan ook plek voor mu en winti. Wel jammer: het werk is vrijwel direct weer verwijderd uit De Pont.

Moonriders: vanaf zondag 27 november, rond 11.30 uur op NPO Zapp, VPRO.