Kinderen van Mavungu bewijst dat de VPRO nog altijd gedurfde, onderscheidende jeugd-tv maakt

‘Geen dagelijkse kost, maar andere koek.’ Aldus de VPRO over hun kinderprogrammering. En: ‘Al dertig jaar leverancier van onderscheidende kindertelevisie.’ Grote woorden, ware woorden. Geen omroep die zo durft en altijd gedurfd heeft, juist voor een jong publiek.

Nieuw in die categorie is de vierdelige documentaireserie Kinderen van Mavungu, waarin Yoseva (14), Kenny (13) en Maticha (14) gevolgd worden in het laatste jaar op de basisschool in hun dorp Pikin Slee, diep in het Surinaamse oerwoud. Een broeierige, dromerige wereld is het, met vogelspinnen en tapijtslangen, een snel stromende bruine rivier en bosgod Mavungu die waakt over alles wat er leeft.

Het zijn andere kinderlevens dan die van de kijkers, zoveel is zeker. Dat van Kenny bijvoorbeeld, die met zijn katapult het oerwoud in gaat om leguanen te schieten. Of spechten, of duiven. Raak? Dan brengt hij het naar zijn moeder die de boel klaarmaakt. Hij leerde het van zijn oom, die gewoon met een geweer aanlegt op alles wat vliegt.

De jongens zwemmen en hangen in lianen, de meisjes dansen bilgericht op Surinaamse muziek. Het regenwoud is van alles en het is genoeg. Althans, nu nog. Want de spanning in de serie zit hem in de overgang: van de basisschool naar de middelbare betekent een verhuizing naar Paramaribo. Twee uur varen, drie uur rijden. Weg van ouders, van broertjes en zusjes, van de jungle die zo onmetelijk mysterieus aanvoelt voor wie geen Mowgli-jeugd had, maar voor de kinderen uit Pikin Slee juist geldt als de enige vaste grond onder hun voeten. Doodeng, en toch: de wereld voorbij het oerwoud roept wel, met wifi en McDonalds.

Mooi zijn de inleidende teksten van Typhoon (Glenn de Randamie), melodieus uitgesproken, bijna zoals hij rap-zingt en passend bij de sfeer. Die sfeer heeft maker Mirjam Marks toch al subliem neergezet. Geen wonder, want ze is al jarenlang bezig met het dorp, woonde in Suriname én kreeg hulp van journalist Vinije Haabo, die als fixer, tolk en vertrouwenspersoon zorgde dat de kinderen de camera’s lijken te zijn vergeten: knap. Kinderen van Mavungu is geen dagelijkse kost, wél andere koek en weer onderscheidend.

