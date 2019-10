Kinderboekprijzen naar Zeb. en Mijn wonderlijke oom

Gideon Samson. Beeld Eva Plevier

Een bijzonder moment op het Kinderboekenbal aan de vooravond van de Kinderboekenweek was ook de overhandiging van de Boeksleutel aan dichter en schrijver Ted van Lieshout voor Ze gaan er met je neus vandoor. Deze prijs voor een vernieuwend kinderboek wordt bij hoge uitzondering toegekend en werd sinds 1979 pas acht keer eerder uitgereikt. Van Lieshout is met wat de jury een ‘kunstwerk van taal’ noemt na Miep Diekmann de tweede Nederlander die de Boeksleutel ontving.

In het door Joren Joshua geïllustreerde Zeb. zet Gideon Samson (34) - in 2010 met Ziek al de jongste winnaar ooit van een Zilveren Griffel - op absurdistische wijze de klas van juf Cora neer: een klas waarin een zebra die Ariane heet geen buitenbeentje is en waar 2+2 vijf kan worden als je maar lang genoeg naar het bord tuurt.

Een groep klasgenoten vertelt de wonderlijke verhalen die zich bij hen in de klas afspelen. ‘Steeds is de afwijking van de realiteit voer voor een hyperorigineel, oergeestig verhaal,’ aldus de jury. ‘De elf strak geschreven hoofdstukken lopen moeiteloos in elkaar over en vallen in een machtig raamwerk wonderwel ineen. Hoe bizar het ook wordt, Samson slaagt erin om zonder verklaring, oordeel, of nodeloze uitleg te vertellen. Hij beschrijft slechts de gekte, en die werkt verslavend.’

Samson debuteerde in 2007 met Niks zeggen! en ontving daarvoor de aanmoedigingsprijs de Vlag en Wimpel. Met zijn jeugdroman Zwarte Zwaan (2012) won hij nogmaals een Zilveren Griffel en met het Young Adultboek Overspoeld in 2015 de Gouden Lijst, een prijs die tussen 2010 en 2018 werd uitgereikt voor het beste jeugdboek voor twaalf- tot vijftienjarigen.

Monsieur Hulot

Mijn wonderlijke oom, een zelfgeschreven prentenboek van illustrator Yvonne Jagtenberg (51) is een ode aan filmmaker Jacques Tati en zijn film Mon oncle. In het boek wordt de oom, de prettig gestoorde Monsieur Hulot, gevraagd om een dag op zijn klein- en strakgehouden neefje Gerard en diens teckel Dalí te passen. ‘Het is een pleidooi voor vrijheid, voorstellingsvermogen en avontuur,’ aldus de jury.

Jagtenberg, die kinderboeken voor verschillende Nederlandse en buitenlandse uitgeverijen illustreerde, concentreert zich nu op haar eigen prentenboeken. Ze is ook bekend van de series over Arno en Balotje en won eerder onder meer het Charlotte Köhler Stipendium.

De originele illustraties van Mijn wonderlijke oom zijn te zien in het Rijksmuseum, waar na de bekendmaking van de winnaars van de Zilveren Penselen op 23 september de tentoonstelling Penselen in het Rijksmuseum van start ging. De Kinderboekenweek duurt tot en met 13 oktober.