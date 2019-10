Kinderboekenweek officieel van start in Amsterdam

De Kinderboekenweek gaat deze editie over voertuigen. Beeld ANP

De 65e editie van het evenement heeft dit keer als thema Reis mee!. Woltz schreef het Kinderboekenweekgeschenk Haaientanden en Kuipers stortte zich op het bijbehorende prentenboek ‘André het Astronautje. Op zoek naar Laika’ met daarin illustraties van Natascha Stenvert.

Bij de opening van de Kinderboekenweek, die tot en met 13 oktober duurt, is naast de makers van de boeken ook een optreden van Kinderen voor Kinderen.

Raket

De Kinderboekenweek gaat deze editie over voertuigen. “Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran”, omschrijft de organisatie het thema. “Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Van een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal.”

Het Kinderboekenweekgeschenk is gratis voor wie voor een tientje kinderboeken koopt, het boek van de ruimtevaarder kost 7,25 euro. De auteurs gaan de komende dagen langs veel scholen in het land.

Zeb.

Dinsdagavond werden tijdens het allereerste ‘Kinderboekenbal zonder kinderen’ in het Muziekgebouw aan ’t IJ de prijzen uitgereikt voor het beste jeugdboek. Zeb. van Gideon Samson werd bekroond met een Gouden Griffel voor het best geschreven kinderboek. Het Gouden Penseel was voor Mijn wonderlijke oom van Yvonne Jagtenberg.