Kim van Kooten: ‘Dat spirituele vind ik heel leuk om te spelen’

Kim van Kooten: ‘Het is cool om te stoppen op het hoogtepunt.’ Beeld Carmen Kemmink/Lumen

Met het derde seizoen Hollands Hoop ronden scenarioschrijver Franky Ribbens en regisseur Dana ­Nechushtan hun veelgeprezen serie over een wietplantage in Groningen af. Aan het eind van het eerste seizoen (2014) had Fokke Augustinus (Marcel Hensema) wat op te biechten aan zijn vrouw Machteld (Kim van Kooten) – namelijk dat hij een wietplantage had geërfd. Aan het slot van seizoen 2 (2017) was het juist Machteld die Fokke wat moest vertellen: dat ze hun concurrenten heeft opgesloten in de onderaardse wietplantage, waar ze langzaam dreigen te stikken. Wat Machteld op haar beurt niet weet, is dat hun dochter Lara ook in die kelder vastzit.

Niets in de gaten

Het is juist die combinatie van naïviteit en vastbeslotenheid die Kim van Kooten (46) zo aantrekt in haar rol als Machteld. “In het eerste seizoen moest ik me nog van de domme houden. Dat vond ik heel leuk om te spelen: Fokke probeert alle ballen in de lucht te houden terwijl Machteld niets in de gaten heeft. Maar als Machteld nog een seizoen niets door had gehad was het saai geworden. Dus heb ik tegen scenarioschrijver Franky gezegd: ‘Ik wil ook meedoen, ik wil ook schieten!’ Dat heeft hij erin verwerkt.”

Van Kooten kent Machteld inmiddels door en door: “Machteld denkt steeds dat ze het goede doet om haar gezin te beschermen en Fokke te helpen, maar ondertussen maakt ze er een grote zooi van. Dat gaat gepaard met veel naïviteit en leidt tot veel gekibbel tussen Fokke en Machteld. Dat vind ik heel grappig, dat gekibbel als een echtpaar dat te lang bij elkaar is, ook terwijl ze iemand onder schot houden, zoals in de eerste aflevering.”

Poldermodel

Ook de aanpak van Machteld is anders dan die van Fokke, zegt Van Kooten. “Machteld is praktischer dan Fokke. Hij denkt nog steeds weg te komen met het poldermodel, maar Machteld vindt dat hij zich moet opstellen als een leider. Hij moet geen ballen hooghouden, hij moet ballen tonen. Machteld heeft wél de ballen om de leiding te nemen en ze duwt Fokke zo steeds meer in een gewelddadige richting.”

Machteld wordt zo een soort Lady Macbeth volgens scenarioschrijver Franky Ribbens, maar dan wel een behoorlijk verknipte. Van Kooten: “Als Machteld weer eens iets verschrikkelijks heeft gedaan denkt ze dat met 20 minuten mediteren wel weer schoon te vegen. Dat spirituele vind ik heel leuk om te spelen, want yoga werkt natuurlijk niet echt als je ondertussen mensen neerschiet.”

Laatste seizoen

Haar niet-aflatende interesse in het spirituele leidt haar naar Rinus, een nieuw personage, gespeeld door Chris Zegers. Van Kooten: “Rinus vertegenwoordigt in Machtelds ogen het beste van twee werelden: hij heeft een businessmodel én hij is spiritueel, want hij loopt op blote voeten. Dat vindt ze superaantrekkelijk, hij is Fokke 2.0 voor haar.”

Scène uit het derde seizoen van Hollands Hoop, met in het midden Kim van Kooten. Beeld BNNVARA

Het derde seizoen van Hollands Hoop is tevens het laatste. Vindt Van Kooten het jammer dat de serie stopt of is het wel mooi geweest? “Allebei. Ik vind het heel erg dat het voorbij is, omdat ik afscheid moet nemen van de mensen met wie ik zo lang heb gewerkt én van mijn personage. Maar ik snap het ook wel, want het niveau is in drie seizoenen steeds hoger geworden. Als er nu nog een seizoen zou komen, kunnen we het idee hebben dat we scènes staan te spelen die we al een keer hebben gespeeld. Dan wordt het uitmelken. Dus ik vind het wel cool om te stoppen op het hoogtepunt. Bovendien wordt het huis uit de serie ook steeds onveiliger, door al die aardbevingen.”

Twee scripts

Kim van Kooten zit overigens niet stil: de succesvolle scenarioschrijver van Alles is Liefde en Alles is Familie schreef de afgelopen jaren een roman, Lieveling, en een kinderboek, Pomtidom en de Prins op het Mottige Paard. Daarnaast heeft ze alweer twee scripts klaarliggen: één voor een serie en één voor een film. “Maar die film wordt geen vervolg op Alles is Liefde en Alles is Familie.”

Onlangs sprak ze het luisterboek in van Rinkeldekink, de bestseller waarin Martine Bijl op aangrijpende wijze haar leven na haar hersenbloeding beschreef. “Ik heb Martine door Alles is Familie (waarin ze een centrale rol speelde) leren kennen. Ik had een mooie klik met haar en was erg geschrokken door alles wat er met haar is gebeurd. Daarom voelde ik me heel vereerd toen Berend Boudewijn me vroeg haar boek in te spreken. Het was wel pittig om te doen, want het is zo verdrietig en zo eerlijk, ook over haar depressie. Maar het boek is ook grappig en supergoed geschreven. Ik ben er trots op dat ik het mocht inspreken.”

Afrekening

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Van Kooten als actrice haar sprankelende debuut maakte in de film Zusje. Ze schrikt zelf van dit jubileum. “25 jaar alweer? Jezus! Tja, ik was toen net 20. Nee, er zijn geen jubileumactiviteiten gepland. Ik krijg nog wel eens in de zoveel tijd een afrekening. Want het was toen de eerste cv-film, we kregen niet betaald maar een percentage van de opbrengst.”

Terug naar Hollands Hoop. Heeft het mee­spelen in de serie Van Kootens mening over het Nederlands drugsbeleid veranderd? “Niet echt, maar sinds mijn zoon van bijna zestien aan het blowen is, zeg ik: verbieden, haha! Hij zegt het gelukkig ook gewoon en hij is niet het type om het dagelijks te doen. Ik heb vroeger ook wel geblowd, maar ik ging er nooit goed op. Tijdens de opnames van Hollands Hoop heb ik nog wel een keer die wietolie geprobeerd, waar in de serie ook een lijntje over gaat, maar ik ging meteen knock-out.”

Hollands Hoop, seizoen 3, acht afleveringen, vanaf zondag 9/2, 20.15 uur, NPO 3