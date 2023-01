Kim-Lian van der Meij en haar gasten supten zich tijdens Zin in morgen mindful, zen en koud

Beeld NPO

Natuurlijk vliegt het ook Lips weleens aan, de zin van het leven. Waar zit die? Wat is het? Hoe kom je erachter? Zou Kim-Lian van der Meij het weten? Nou ja, die laatste vraag had hij er nooit eerder bij bedacht maar opeens leek het een logische toen hij terecht kwam bij Zin in morgen - tweede seizoen, eerste aflevering.

‘Hét programma dat inspireert tot een zinvol leven,’ las Lips, die het een ambitieuze belofte vond. Maar hij wilde ook niet uitsluiten dat de zin zich op onverwachte plekken bevond.

Van der Meij zocht het bij een sup-tocht over een Fries meer bij volle maan op een koude winternacht, bijgestaan door Elske die direct contact had met haar spirituele kant en Christina, uit nuchterder hout gesneden.

Of zij ook de energie van de volle maan zo ervaarde als Elske, wilde Van der Meij weten. Iets minder, zei Christina, die later wel sportief opmerkte dat ze geloofde in meer tussen hemel en aarde.

Na een stuk peddelen wilde Van der Meij van Elkse horen wat spiritualiteit betekende voor haar. Een stukje bewustzijn, hoorde Lips haar zeggen, en dat je voelt dat alles energie is.

Verder kwam ze niet, want Christina bleek ergens in het duister afgedreven te zijn. Eenmaal teruggevonden kreeg ze de vraag of ze al wat voelde. Koud, zei ze, waarop Van der Meij vroeg om een momentje mindfulness.

Dat bleek te bestaan uit mond dicht, ogen dicht en gestrekt op de rug diep inademen, dobberend, zen. Lips ademde ook eens diep in maar bleek buiten de apotheose gerekend te hebben.

Van der Meij greep naar haar broekzak en haalde daar een briefje uit. Geschreven aan de maan, zei ze, of nee, aan het universum eigenlijk. Haar angsten, onzekerheden, wrok, oud zeer: ze hield er een aansteker onder, de fik erin en meteen effect: “Nou,” zei ze. “Ik voel me al drie kilo lichter.”

