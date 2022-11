Kijkers Sinterklaasjournaal in tranen om gezonken pakjesboot

Sinterklaas heeft de hoop inmiddels toch echt verloren. Beeld NTR

Met nog maar twee nachtjes slapen tot Sinterklaas voet aan wal hoopt te zetten in Hellevoetsluis is de paniek compleet toegeslagen. De stoomboot was zo lek dat die gezonken is, en alle pieten zijn nog steeds in Spanje. Is dit het eerste jaar dat Sint niet op tijd aan zal komen in Nederland?

Het recept voor het Sinterklaasjournaal is ieder jaar hetzelfde: wat er ook gebeurt, het komt altijd goed. Maar menig kijker(tje) zal daar na vanavond toch zijn bedenkingen bij hebben. Want, als Dieuwertje Blok aan het einde van de uitzending iedereen bedankt voor het kijken en we op de achtergrond de pakjesboot naar de bodem zien zinken, vraag je jezelf toch stellig af: komt het deze keer wel goed?

De stoomboot zinkt naar de bodem van de zee. Beeld NTR

Huilende kinderen

Het beeld van de zinkende stoomboot hakt er nogal in bij de kleine kijkers, blijkt. ‘Misschien iets te spannend dit jaar?’, vraagt een ouder van twee ‘gestreste meiden’ zich hardop af. Ook andere ouders laten op Twitter weten dat menig kind met de tranen voor de televisie heeft gezeten vanavond.

Misschien iets te spannend dit jaar? Gelijk 2 gestresste meiden hier in huis bij het beeld van een zinkende stoomboot 😅 #sinterklaasjournaal — Sander K. (@Skoen1806) 10 november 2022

Best een heftig verhaal voor die kleine kijkers van het #sinterklaasjournaal pic.twitter.com/QUFOs5TZl8 — Olaf (@Olafvandijk) 10 november 2022

De trui van Dieuwertje Blok, met daarop het woord ‘chaos’ in grote letters, deed al direct vermoeden dat er vanavond niet zoveel goed zou gaan. Toch lijkt de Smeerpoets Piet aan het begin van het Sinterklaasjournaal dé oplossing te hebben gevonden voor de lekkende pakjesboot: het water komt van onder, dus moeten alle schroefjes onder in de boot flink aangedraaid worden. Klinkt heel simpel, maar Sinterklaas heeft de hoop inmiddels toch echt verloren. “Ik denk niet dat deze boot ooit nog in Nederland aan gaat komen,” vertelt hij bedroefd. Als vervolgens ook nog eens blijkt dat het water niet van onderen, maar van boven komt en de stoomboot ieder moment kan zinken, is ook bij de pieten paniek niet meer te voorkomen.

En bedankt @NPO3, weg avond. Kind helemaal overstuur na het #sinterklaasjournaal 🙄 Dit wordt een latertje! pic.twitter.com/609BmZTroH — Doodle me Sam (@DoodlemeSam) 10 november 2022

Ik ben toch bang dat dit het eerste jaar is waarop het niet goed gaat komen #sinterklaasjournaal — Marjolein (@Twiekeboe) 10 november 2022

De burgemeester van Hellevoetsluis heeft overigens nog wel alle vertrouwen in de Sint en moedigt Rachel aan nog steeds op zoek te gaan naar het mooiste plekje van de stad.

