Kijkers in shock na dramatische plotwending in hitserie Succession (pas op: spoilers!)

In het originele script van hitserie Succession stierf pater familias Logan Roy in de eerste aflevering, daarmee een steeds heviger strijd om zijn opvolging in gang zettend. Maar in het aangepaste scenario overleefde Roy – de steenrijke en bikkelharde eigenaar en ceo van een mediaconglomeraat – en stuwde Succession in drie seizoenen naar een grote populariteit bij kijkers en naar een wagonlading Emmy Awards.

Maar nu is Logan, briljant gespeeld door acteur Brian Cox, dood. Toch nog vrij plotseling, zou zijn rouwkaart ongetwijfeld hebben vermeld. In de derde aflevering van het vierde seizoen kreeg hij, per vliegtuig onderweg naar de zoveelste deal van zijn bestaan, een hartaanval.

De aflevering leidde tot emotionele, juichende en geschokte reacties. ‘60 minuten televisiegeschiedenis,’ schreef een Amerikaanse tv-criticus. Andere kijkers meldden in tranen te hebben gekeken naar de serie op streamingdienst HBO Max.

De Los Angeles Times wijdde zelfs een officiële necrologie aan het fictieve personage. In de kop werd de 84-jarige Roy een ‘conservatieve media mogul’ genoemd, die de ‘moderne politiek vormde’. Het artikel werd nog tijdens de uitzending geüpdatet met reacties van zijn, uiteraard al even fictieve, kinderen. Alleen de slotzin bevatte een kleine kwinkslag. Daarin werd melding gemaakt van de ontwikkeling van de beurskoers van het familiebedrijf Waystar Royco. Die was onmiddellijk na het bekend worden van het nieuws op zondag gekelderd. De LA Times: ‘Hoewel de beurs die dag niet eens open was.’

Chaotische scène

Roys sterfscène is filmisch bijzonder onconventioneel. Geen sterfbed, geen laatste woorden, geen vastgehouden handen en al helemaal geen in tranen gedrenkte hereniging met zijn kinderen. Sterker: Roy komt helemaal niet meer in beeld. In het vliegtuig is op de achtergrond slechts een stewardess te zien die poogt hem te reanimeren.

Op de grond zijn zijn drie kinderen Kendall, Shiv en Roman te gast op het huwelijk van hun halfbroer en Logans oudste zoon Connor. Logan Roy heeft, niet voor het eerst, business boven familie verkozen en is zonder zich af te melden niet komen opdagen. Via de telefoon horen de kinderen ze van Logans ondergeschikten dat hun vader er slecht aan toe is. Maar doodverklaren durft niemand de zakenman die uit gepantserd staal opgetrokken leek.

Het leidt tot een chaotische, dicht op de huid gefilmde, maar vooral briljant geschreven marathonscène die zich bijna in realtime voltrekt. De kinderen moeten het nieuws zien te verwerken, maar krijgen ook nog de kans om via de mobiele telefoon hun stervende vader toe te spreken. Wat zeggen zij tegen de man die hen opvoedde, onvoorstelbaar rijk maakte, maar ook op alle mogelijke manieren dwars zat? En hoort hij hen eigenlijk nog wel?

Trauma

“We wilden vooral geen einde zoals in veel andere series,” zegt schrijver en bedenker Jesse Armstrong over het plotse én onzichtbare sterven van zijn belangrijkste personage. “We wilden de dood laten voelen zoals mensen die in de moderne tijd vaker meemaken. Onverwacht, op afstand, een mededeling via de telefoon.”

Acteur Kieran Culkin, die de jongste zoon Roman Roy speelt, vertelde na afloop dat het spelen van de scènes hem mentaal en fysiek zeer hadden aangegrepen. “Alsof ik zelf door het trauma had moeten gaan.” En Jeremy Strong, die Kendall speelt: “Toen ik het script las, dacht ik: dit gaat me niet lukken. Maar het moest.”

Succession is met de dood van Roy allerminst op zijn einde. Nog zeven afleveringen zijn er over om antwoord te geven op die ene vraag: wie volgt vader op?

