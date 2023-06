Kijk Nosferatu en ga dan naar Delft, als je de filmkunst wilt begrijpen

De zomer in Eye staat in het teken van Werner Herzog. De regisseur maakt geen onderscheid tussen documentaires en speelfilms, en werd in beide disciplines ontdekkingsreiziger en gids. Met Nosferatu: Phantom der Nacht als wonderschoon voorbeeld.

Het was een hele klim naar boven maar ik moest het wonder met eigen ogen aanschouwen. De obsessie begon met de ophef over de duizend ratten op de kade in Schiedam. Die kwestie was uitvoerig beschreven, gefotografeerd en besproken: het stadsbestuur van Delft wilde er niets van weten, Schiedam stemde toe. Maar de publiciteit rond de Nederlandse opnamen van de Duitse vampierfilm Nosferatu: Phantom der Nacht bevatte een bijzin die een vijftienjarige cinefiel in wording meer intrigeerde dan de bestuurlijke bezwaren tegen een kunstzinnige rattenplaag.

De Duitse filmmaker Werner Herzog had het centrum van Delft een eeuw terug in de tijd geworpen. Moderne attributen en voorzieningen werden gecamoufleerd door decorstukken of tijdelijk verwijderd. Dat laatste gold ook voor alle antennes op de daken, waardoor de bewoners van de binnenstad tijdens de filmopnamen verstoken waren van de ontvangst van het televisiesignaal. De Duitsers waren weer in het land en dat betekende geen Nederland 1 of 2 na het avondmaal van de Delftenaren. Houdt het dan nooit op?

Het offer werd hogelijk gewaardeerd toen ik in het voorjaar van 1979 in de bioscoop zat. Herzogs wonderschone Nosferatu was de eerste vampierfilm die ik op het grote doek zag, moederziel alleen in de duisternis omringd door vreemden. Het was een verpletterende ervaring. Het opgespaarde zakgeld ging op aan een tweede bioscoopkaartje en de lp met de hypnotiserende filmmuziek van Popol Vuh. Wat dat betekende wist ik niet, maar dat maakte het nog mooier. Ik moest naar Delft om te zien wat er nodig was om het stadsgezicht een eeuw te verjongen.

De illusie van film

Toeristen bezoeken de Nieuwe Kerk aan de markt omwille van het praalgraf van Willem van Oranje en de grafkelder van Oranje-Nassau, maar ik werd er door Werner Herzog naartoe gestuurd: zijn vampierfilm bevat beelden die vanaf de kerktoren opgenomen werden. Het was een stralende dag. Mijn oog reikte veel verder dan de lens van Herzogs camera. De filmmakers draaiden onder bewolkte omstandigheden, waardoor flatgebouwen en kantoortorens in de verte de negentiende-eeuwse illusie niet verstoorden. Aan het woud van antennes op de oude stadsdaken hadden ze aanzienlijk meer werk gehad.

Het was een leerzame excursie. Filmmakers scheppen beelden, momenten en gebeurtenissen die vluchtig en eenmalig zijn. De vrucht van hun inspanningen ging destijds ingeblikt naar het laboratorium en als het resultaat niet goed genoeg was hadden ze pech. Nosferatu dankt een aanzienlijk deel van de kwaliteit aan het ambachtelijke handwerk van de makers: niets oogt onecht en wat je ziet is werkelijk gebeurd. Natuurlijk stonden er net buiten het beeldkader mensen in spijkerbroek met elektrische lampen, camera’s en geluidsapparatuur. Maar de illusie is sterker dan dat besef. Dat is film.

Door merg en been

Werner Herzog draait speelfilms en documentaires met dezelfde slagvaardigheid. Het is knap dat hij met een ploeg van zestien mensen een ambitieuze film als Nosferatu kon inblikken. Je kunt je voorstellen dat een documentaire baat heeft bij een kleine filmploeg, het bevordert de intimiteit en het vertrouwen. Zie Herzogs Little Dieter Needs to Fly (1997) waarin de regisseur een getraumatiseerde Vietnamveteraan ertoe overhaalt om zijn gruwelijke ontberingen als krijgsgevangene in de jungle nog eens na te spelen. Het gaat door merg en been, dwingt tot mededogen en spookt vervolgens jaren door je hoofd.

Herzog bewerkte Dieter Denglers oorlogsrelaas tien jaar later tot de speelfilm Rescue Dawn, waarin Christian Bale de neergeschoten piloot speelt. Het is geen slechte film maar de intense intimiteit van de documentaire ontbreekt; het is een film in de lange reeks Amerikaanse Vietnamfilms geworden.

Ik vermoed dat Nosferatu: Phantom der Nacht ook baat had bij de kleinschalige en intieme aanpak. Draculavertolker Klaus Kinski was een notoire lastpak en neigde in kleine rollen vaak tot het grote gebaar, maar zijn vampier is een schuwe en ziekelijke melancholicus, geen brullend monster. Wanneer hij zijn rattentandjes eindelijk in de hals van Isabelle Adjani kan zetten, is dat geen triomf maar een ultiem verlies.

Vorige maand voltooide Robert Eggers de opnamen van zijn Nosferatu, die net als de Herzogvariant teruggrijpt naar de onverwoestbare Duitse klassieker Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922). De Amerikaan heeft krediet opgebouwd met The Witch en The Lighthouse en ik ben allicht benieuwd wat hij met de rattenkoning op de Tsjechische locaties doet. Maar het is een gelopen race. Mijn vampier is voorgoed met Delft verbonden. Dat was dit voorjaar de stad van Vermeer. Maar de cinefiele zomer behoort Herzog toe en Werner wees de weg. Ga naar Nosferatu en ga dan naar Delft.

Werner Herzog: The Ecstatic Truth in Eye, van 18 juni tot 1 oktober