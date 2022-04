Khruangbin bedwelmt jong en hip publiek met instrumentale gitaarmuziek

Khruangbin in Afas Live. Beeld Eva Plevier

Vijf jaar geleden debuteerde Khruangbin in Nederland op het festival Into The Great Wide Open op Vlieland. Diep in het bos stonden ze daar, drie Texanen die instrumentale muziek maakten waarin nogal wat niet-westerse invloeden waren verwerkt. Machtig mooi, maar het leek muziek voor een kleine groep van fijnproevers.

Maar kijk nu: Khruangbin (Thais voor vliegtuig) tourt door Europa en doet daarbij alleen grote zalen aan, later volgen de festivals. In Amsterdam krijgen de drie moeiteloos Afas Live vol, met ook nog eens een opvallend jong publiek.

De elektrische gitaar van Mark Speer domineert in de muziek van Khruangbin. Zo sterk zelfs, dat een concert van de groep één lange gitaarsolo lijkt. In de jaren zeventig kwam dat vaak voor, nu is het een zeldzaamheid. Maar al die hipsters laten zich graag bedwelmen door Speers lyrische en precieze gitaarspel.

Geen show

Veel hedendaagser is het juist minimalistische spel van bassiste Laura Lee en drummer Donald ‘DJ’ Johnson. Ze leggen een groove neer die soms naar hiphop neigt. Gitarist Speer gaat echt alle kanten op. Alles was hij doet klinkt relaxed en sfeervol, en hij weet zijn gitaarwerk net zo makkelijk een Aziatische of een Arabische draai te geven.

In een lang uitgesponnen medley komen citaten uit songs van David Bowie, Elton John, Warren G en Chris Isaak voorbij. Helemaal aan het eind laat het trio hun eigen People Everywhere zowaar overlopen in een cover van Rhythm is a Dancer van Snap – wie had gedacht dat je die danceklassieker natuurgetrouw kunt naspelen op gitaar, bas en drums?

Aan show doet Khruangbin niet – het dichtst in de buurt komen de lange zwarte pruiken van Speer en Lee. Het is alleen de muziek die het hem hier moet doen. En dat lukt meer dan goed.