Khruangbin-bassiste Laura Lee: ‘Nergens zo mooi als op Nederlandse festivals’

Khruanbin. Beeld Tamsin Isaacs

Ze prijzen de ‘ongelooflijke schoonheid’ van Nederland, maar beseffen dat ze wellicht een wat vertekend beeld hebben: ze kennen ons land vooral van hun optredens op de festivals Into The Great Wide Open en Down The Rabbit Hole. “We hebben over de hele wereld op het festivals gespeeld, maar nergens was het landschap zo mooi als op die twee,” zegt Laura Lee, de bassiste van Khruangbin.

De zomer van 2020 zou er voor Khruangbin weer een worden vol wereldwijde festivaloptredens, maar ook de leden van het Texaanse trio zitten noodgedwongen al maanden thuis en hebben weinig hoop snel weer te kunnen toeren. “Ik ben de laatste tijd vooral aan het koken geweest,” zegt Lee, “Normaal maak je maar een paar recepten uit een kookboek, nu werk ik de recepten in zo’n boek van kaft tot kaft af.”

Drummer Donald ‘DJ’ Johnson zegt tegenwoordig vooral veel te vissen. “Dicht bij mijn huis is een meer, ik loop er zo naar toe.”

Ondanks alles verscheen deze week wel gewoon Mordechai, het derde album van Khruangbin. Per telefoon bedrijven Laura Lee en Donald Johnson er gezamenlijk promotie voor, Laura Lee ergens aan de Amerikaanse Oostkust, Donald Johnson in Houston, de thuisbasis van de groep. Op een andere lijn staat gitarist Mark Speer de pers te woord.

Speer zal waarschijnlijk precies het zelfde vertellen als Laura Lee over de totstandkoming van Mordechai: “Dit is ons eerste album dat geheel in de studio is ontstaan. De vorige keer namen we kant en klare songs op, nu gingen we onvoorbereid aan het werk. We maakten naam met instrumentale muziek, dit keer zongen we in bijna elk nummer. Het ging vanzelf, de nummers vroegen er gewoon om.”

Economische speelstijl

Khruangbin is Thais voor vliegtuig. Op internet is makkelijk te vinden hoe het dient te worden uitgesproken, maar Lee en Johnson maken er op zijn Amerikaans iets heel anders van. Het is een onmogelijke naam, vinden ze zelf ook, maar toen ze hem bedachten hadden ze geen idee dat je met hun soort muziek een zo groot en ook nog eens internationaal publiek zou kunnen aanspreken.

Khruangbin maakt licht psychedelische, zeer relaxte muziek, waarvoor Thaise funk uit de jaren zeventig en Perzische rock uit hetzelfde decennium belangrijke inspiratiebronnen zijn. De gitaar van Mark Speer mag het meest opvallen, de bas van Laura Lee en de drums van Donald Johnson zijn even wezenlijke onderdelen van de Khruangbinsound. Maar waar aan de lyrische solo’s van Speer soms geen einde lijkt te komen, houdt de ritmesectie er een heel economische speelstijl op na.

Hebben de bassiste en de drummer nooit de neiging meer noten te spelen dan wel klappen uit te delen? Johnson lacht: “Economisch? Ik vind het wel een goede term. Economisch handelen is er op gericht met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk rendement te halen. Laura en ik doen niet alleen weinig, we spelen ook nog eens zacht. We zijn ervan overtuigd dat de muziek er alleen maar interessanter door wordt en er ook langer houdbaar door blijft.”

Relaxed en swingend

Wie goed luistert naar de muziek van Khruangbin hoort in het geluid van de ritmesectie de nodige hiphop. “Dat is ook een invloed, ja,” zegt Johnson. “Zeker in de jaren negentig luisterde ik veel naar hiphop. De groove van toen zit in mijn stijl van drummen.”

Laura Lee: “En ook in de manier waarop ik bas speel. Om die groove vast te houden, is het belangrijk dat je als ritmesectie niet te veel toeren uithaalt, want dan verliest de muziek zijn dansbaarheid. Hoe relaxed onze muziek ook is, Khruangbin swingt wel. Op alle festivals waar we spelen zien we vanaf het podium het publiek zo lekker langzaam heen en weer bewegen.”

Khruangbin heeft ook op festivals in Thailand gespeeld. Hoe was dat? “Geweldig,” zegt Lee. “Mensen waren ook heel benieuwd naar ons. Ik zou ook nieuwsgierig zijn als er een Thaise band met een Texaanse naam in Houston zou optreden.”

Khruangbin: Mordechai (Dead Oceans)