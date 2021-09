Kevin: ‘Op het nippertje ontdekte ik dat rappen mijn ding is’

Kevin won dit jaar een Edison Hiphop. Beeld Daniel J. Ashes

Ondanks corona was voor Kevin de Gier (27) het afgelopen jaar zijn meest succesvolle tot nu toe. De songs van zijn vorige album Animal Stories (2020) haalden 153 miljoen streams, hij won dit jaar een Edison Hiphop en zijn nieuwe album doet het ook uitstekend op Spotify. Niemand kan meer om het succes van de Rotterdamse rapper heen. In Hotel New York in zijn woonplaats lijkt hij maandagmiddag rustig onder al dit succes. Hij praat ook rustig, precies zoals hij rapt. Hij vertelt over de relatie met zijn moeder, over hoe het leven is gelopen en over zijn liefde voor rappen.

In het nummer Hou je vast rap je: ‘220, lege tank, tankstation is ver/ niet letterlijk, maar zo is m’n life/ ik red het telkens weer.’ Is het je in het leven altijd zo vergaan?

“Toen ik jong was, was mijn droom voetballer worden, maar dat lukte net niet. School werd het ook niet. Ik had wel de hersenen, maar ik was laks. Toen ben ik in de rap gerold. Ik had altijd wel het gevoel dat het zo moest zijn, maar ik heb ook het gevoel gehad dat ik op het nippertje heb ontdekt dat rappen mijn ding is.”

Denk je dat je in muziek ook de afslag had kunnen missen?

“Ik denk het wel, man. Ik was vanaf 2011 al bij Rotterdam Airlines en we hadden toen al clips op YouTube, maar in de jaren daarna, toen Sevn Alias erbij kwam, deed ik eigenlijk niets en had ik het rappen losgelaten. Toen kreeg het label een pandje en ontmoette ik Sevn voor de deur. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Hij zei: ‘Kom gewoon rappen, man.’ Die avond had hij een optreden in Almere voor driehonderd euro. Ik vond dat zo hard dat ik dacht: het kan dus wel.”

Je speelde van je vijfde tot en met je zestiende bij Excelsior. Hoe was het voor je moeder toen je stopte met voetballen en je in de jaren hierna zoekende was?

“Voor haar was het heel stressvol. Ik was veel afwezig op school en zij kreeg allemaal instanties aan de deur. Maar ik was wel altijd heel, ja, gewoon open, naar haar toe, het leek alsof zij voelde dat het goed zou komen. Doordat zij dat voelde, kreeg ik dat gevoel ook, een beetje aantrekkingskracht. Dat heb ik ook van haar geleerd, dat alles wat je wilt, kan.”

Nu is het rappen gelukt. Voelt dat ook zo?

“Jawel. Na het vorige album had ik dat gevoel voor het eerst. Ik dacht: dit is waar ik de laatste tien jaar voor heb gewerkt.”

Je bent al heel lang bezig eigenlijk.

“Kapot lang. Het is gek, hè. Ik weet de eerste keren nog dat ik buiten ging freestylen met vriendjes, elkaar dissen.”

Waar begon je liefde voor het rappen?

“Ik was een fan van Hef. Ik vond hem kapot hard. Ik liet hem aan mijn moeder horen: ‘Hoor wat deze man zegt, deze man is gek.’ Mijn moeder maakte gedichten. Ze voelde die nummers. In die tijd kwam ik Hef bij Woei (sneakerwinkel, red.) tegen en deed ik of ik hem niet kende. Ik was niet die persoon die naar hem toeging. Ik dacht: ik moet ooit een track met jou maken. En ik voelde dat dat op een dag zou gaan lukken. Nu is hij een van mijn beste matties.”

Hoe kijkt je moeder nu naar je?

“Heel trots. Nummer 1-supporter. Ook wel een beetje bezorgd af en toe.”

Door wat er op je afkomt?

“Ze vraagt me vaak hoe ik me voel, weet je. Of ik wel lekker in mijn vel zit. Maar ik denk dat moeders, ja, gewoon zorgzaam zijn, op die moederlijke manier. Maar ze is trots. En blij.”

Heb je het gevoel dat je een betere prater bent op een beat dan in het echt?

“Ja, zeker. Vooral over sommige dingen. Net had je het over die line die ik rap: ‘Ik weet niet eens wat mijn vader vindt.’ Dat zal ik in het echt niet zo snel zeggen. Het is wel lekker dat ik dingen niet in het echt hoef te zeggen, maar wel op een beat. Het is bijna therapie, hè.”

