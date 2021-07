Keuvelen over de donkerte op een eiland met Hans Dorrestijn

Stella Bergsma en Hans Dorrestijn kunnen het uitstekend met elkaar vinden.

Precies vijftig jaar geleden brachten Jan Wolkers en Godfried Bomans ieder een week door op het onbewoonde waddeneiland Rottumerplaat. Vijftig jaar later gaat schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn erop en erover: zes weken zit hij op het eiland voor Alleen op een eiland met Hans Dorrestijn.

Een gruwel, leek Lips, maar gelukkig ontvangt Dorrestijn oude vrienden, potentiële vrienden, potentiële liefdes zelfs. In de eerste aflevering verscheen Dieuwertje Blok. Hij kon er maar niet over uit hoe heerlijk haar naam is, taalkundig gezien. Eerst dat huppelige ‘Dieuwertje’, dan dat harde ‘Blok’. Welkom in het hoofd van Dorrestijn, die trouwens niet alleen de naam van Blok zo heerlijk vond. Hij bleek al zijn halve leven een beetje verliefd te zijn op haar. Nou ja, dat heeft-ie dan met Lips gemeen.

Gisteravond kwam Stella Bergsma opdoemen uit de Waddenzee. Weer een heel andere tak van sport. Toen de dichteres, zangeres, columniste en talkshowgast weer vertrok, noemde Dorrestijn haar een prachtig exemplaar. Lips denkt dat Bergsma ook zoiets over haar gastheer moet hebben geconcludeerd. Wat een zalvende chemie tussen twee zielen die gemeen hebben dat ze de donkerte kennen maar die met zoveel lucht en licht bespreken dat het nooit beklemmend wordt, wel intiem. Blij en opgewekt kwebbelen over trauma’s en depressies, aldus Dorrestijn in de voice-over. Maar ook over zeehonden in de verte, en Britse mantelmeeuwen. Koffie in de zon, een glinsterende Waddenzee. En dat onderhoudende keuvelen.

Samen is nooit alleen maar hier al helemaal niet. Godfried Bomans – die zijn tijd op Rottumerplaat als een martelgang ervoer – schreef daar in zijn dagboek: ‘Ik geloof dat de aardigheid van het leven bestaat in ontvangen wat een ander heeft en in geven wat je zelf hebt.’ Lips zag: dat is vijftig jaar later nog steeds onomstotelijk waar.

