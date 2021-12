Kerstvoorstelling De Verlosser is een botsing van goede bedoelingen

Theo Nijland, Lucretia van der Vloot en Marlies Heuer zitten in De Verlosser aan een kersttafel vol foute mensen. Beeld Benning & Gladkova

“We spelen een tragikomedie over de vreselijke kerstavond van een nogal vreselijke familie,” zegt Theo Nijland. “Jacob de Groot speelt onze depressieve zoon Jacob, Nyncke Beekhuyzen een zekere Maria. En er zijn wat dubbelrollen. Ik speel bijvoorbeeld ook een pedofiele oom met een dwarslaesie.”

Marlies Heuer: “Ze bedoelen het goed, maar het komt al snel tot een botsing. Dat zeg ik ook in het stuk: ‘Het is ons al jaren niet gelukt om een maaltijd helemaal in vrede te nuttigen.’ Toch blijven ze het proberen. Heel serieus is het niet hoor, het zijn wel echt archetypische monsters die Theo geschreven heeft. Daar is hij zeer bedreven in.”

Nijland: “Het is natuurlijk heerlijk om foute, gekwetste mensen te spelen. Dat zijn leuke personages. Ik heb ze in het script vervlochten met het verhaal van Maria Magdalena, gespeeld door Lucretia van der Vloot. Die is eigenlijk van de Pasen, maar komt dit jaar gewoon wat vroeger.”

Heuer: “De scènes worden afgewisseld met mooie liedjes van Theo. Dat zijn de nummers die iedereen wel van hem kent, met scherpe teksten maar soms ook een soort melancholie erin.”

Nijland: “Ze worden vaak snel de nek omgedraaid door Mammie hoor. Die heeft dan zoiets van: het gaat het wel erg veel over jou, nu weer over mij graag. Écht gezellig wordt het nooit, maar je hebt toch een momentje ontspanning tussen de ruzies door.”

Niet te comfortabel

Heuer: “Na een minuut of 50 komt de gast in beeld. Die heeft het stuk gezien, maar weet niet wat er verder in het script staat. Of wat er van hem of haar verwacht wordt. We willen zorgen dat zij zich comfortabel voelen, maar niet té comfortabel. Het moet een beetje spannend blijven. Ze moeten zich al improviserend zien te redden.”

Nijland: “Een vriend van ons kwam kijken tijdens de repetities en zei: het is geniaal, maar wel echt voor liefhebbers van zwarte humor. Die zijn er genoeg volgens mij. Het is toch heel grappig dat Robert ten Brink, die in deze periode de grote All you need is love-special maakt, ook aan tafel gaat zitten bij zo’n zure kutfamilie? Dat is toch geestig?”

Heuer: “Ik ben benieuwd hoe dat online gaat werken. Het was natuurlijk de bedoeling dat de gast voor een volle zaal het toneel op zou stappen.”

Woody Allen

Nijland: “Ik heb er wel even van gebaald dat we de voorstelling niet met publiek kunnen spelen. Maar vanochtend dacht ik opeens: Woody Allen had ook nooit applaus op de set en die films zijn toch leuk. Ons stuk wordt nu eigenlijk gewoon verfilmd. Dat heeft voordelen. We kunnen onze timing nu echt op elkaars spel afstemmen. Als mensen in de zaal iets grappig vinden, moet je wachten tot ze zijn uitgelachen. Dat weet Marlies natuurlijk niet, want die is van het ernstige toneel.”

Heuer: “Dat benoemen we ook ja, dat ik hier eigenlijk helemaal niet thuishoor, haha. Maar ik vond het heel leuk dat Theo mij vroeg. We zijn al honderd jaar bevriend. Ik wil ook wel even zeggen dat hij bij uitstek iemand is die juist meesterlijke kerstdiners organiseert waar alleen maar vrolijkheid heerst. Daar staat Theo echt om bekend. Dan kookt hij zes gangen voor 32 mensen.”

Nijland: “Ik wilde voor de hoofdrol gewoon een actrice die minimaal twee Theo d’Ors heeft gewonnen! Nee, Marlies en ik hebben inderdaad een lange geschiedenis. Bovendien: zij is ernstig ziek geweest en ik moet ook oppassen na mijn gescheurde aorta. Dat schept toch een band.”

Heuer: “We zijn allebei teruggekomen uit de hel om nog eens samen een kerstkomedie te maken. Dat vind ik een mooie gedachte.”