Kerstconcert in Oude Kerk gaat niet door vanwege tentoonstelling

Het interieur van de Oude Kerk in Amsterdam. Beeld Joris Van Gennip

Secretaris Jan Flikweert van stichting Vox Humana, dat het concert organiseert, is teleurgesteld. “Het stond al sinds begin dit jaar gepland, in samenwerking met de stichting Oude Kerk.” Hij snapt niet dat het bestuur van de kerk hen niet eerder van de tentoonstelling op de hoogte heeft gesteld. “Die stond waarschijnlijk ook al een tijd gepland.”

Volgens Flikweert is het interieur van de kerk door de tentoonstelling zodanig veranderd, dat Vox Humana niet meer aan het publiek kan bieden wat ze in gedachten had. “Alle ramen zijn geblindeerd, er kunnen nog maar honderd bezoekers komen en er liggen zandzakken. Die tasten de akoestiek aan.”

12.500 euro

Het kerstconcert op 27 december − dat sinds 2005 jaarlijks in de Oude Kerk wordt georganiseerd − zou de eerste editie zijn sinds 2013. Tussen 2014 en voorjaar 2019 was een concert niet mogelijk door de restauratiewerkzaamheden aan het monumentale orgel, waar de stichting Vox Humana 12.500 euro bij aan bijdroeg. “Het zou dan ook een feestelijk moment zijn, waar onze achterban al jaren naar uitkijkt.”

Mensen die al een kaartje hebben gekocht, krijgen hun geld terug. “We hadden al tientallen kaarten verkocht. Ook hebben we al aardig wat geld besteed aan publiciteit, dat krijgen we ook niet meer terug.”

De tentoonstelling Poems for Earthlings van de Argentijnse kunstenaar Andrián Villar Rojas is tot midden april te zien. Vox Humana hoopt dat er in overleg met de stichting Oude Kerk snel een nieuw moment voor een concert kan worden gevonden.

Curator van de tentoonstelling en directeur van de Oude Kerk Jacqueline Grandjaen zegt in een korte reactie tegen AT5 dat ze het ‘heel jammer’ vindt dat het concert niet kan doorgaan.