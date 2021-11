Kensmil ziet Johannes Vermeer Prijs als ‘prachtige kroon’ op haar werk

Kensmil kreeg de staatsprijs ter waarde van 100.000 euro maandagavond in kunstcentrum Het Hem in Zaanstad. Beeld Sophie Saddington

“Het is een prachtige kroon op het oeuvre dat ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd,” zei de Amsterdamse kunstenares Natasja Kensmil nadat ze de Johannes Vermeer Prijs 2021 uitgereikt had gekregen door cultuurminister Ingrid van Engelshoven.

Kensmil kreeg de staatsprijs ter waarde van 100.000 euro maandagavond in kunstcentrum Het Hem in Zaanstad. De jury onder leiding van Andrée van Es noemt Kensmil ‘groots in haar bescheidenheid en haar virtuoze, macabere en geheimzinnige werk’ dat ‘helend, opbouwend en kritisch tegelijkertijd’ is.

Het was de dertiende keer dat de prijs werd uitgereikt. Eerder ging de prijs naar Pierre Audi, Alex van Warmerdam, Erwin Olaf, Marlene Dumas, Rem Koolhaas, Irma Boom, Michel van der Aa, Steve McQueen, Iris van Herpen, Ivo van Hove en Rineke Dijkstra.