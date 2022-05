Kendrick Lamar maakt hoge verwachtingen voor nieuwe album dubbel en dwars waar

Mr. Morale and the Big Steppers.

Hij won als eerste rapper een Pulitzerprijs, werd al onderscheiden met veertien Grammy’s en wordt door zijn bewonderaars zelfs in staat geacht om ooit de Nobelprijs te winnen. Het is niet voor niets dat het uitkomen van het nieuwe album van Kendrick Lamar bij voorbaat een van de muziekgebeurtenissen van het jaar is.

Omdat Lamar ook nog eens vijf jaar wachtte met het opvolgen va zijn album DAMN, zijn de verwachtingen voor Mr. Morale & The Big Steppers torenhoog. Het lijkt druk die hem sterker maakt. Zijn vijfde werkstuk is een ambitieus dubbelalbum dat alle zijden van zijn muzikale spectrum belicht.

Alleen de opening is al overdonderend. United in Grief is een virtuoze rouwsong met een nerveuze raplijn, die Lamar schijnbaar moeiteloos laat samensmelten een opzwepende drumbeat en een verstilde pianomelodie. De rapper staat stil bij de moord op zijn vriend Chad Keaton in 2015.

De track zet de toon voor een gevarieerd hiphopalbum waar gastbijdragen net zo makkelijk van actrice Taylour Paige (een fascinerende rapruzie op We Cry Together) als van Beth Gibbons van Portishead kunnen komen. Die laatste samenwerking heet Mother I Sober en is het ingetogen hoogtepunt van het album, waarop Lamar zijn eigen spiritualiteit onder de loep neemt en vervlecht met een jeugdtrauma waarbij een familielid hem ‘aanraakte’.

Lamar laat je zo na 70 minuten snakkend naar adem achter.