Kendrick Lamar geeft met ingetogen hiphopshow kijkje in zijn hoofd

Kendrick Lamar tijdens het Austin City Limits Music Festival in Austin, Texas. Beeld AFP

Vanaf de allereerste seconde won Kendrick Lamar (35) zaterdagavond in Ziggo Dome het publiek voor zich. Dit had alles te maken met de sterke opening: Lamar zat achter een piano, met zijn rug naar de mensen toe, in het midden van een groot podium.

Hij speelde de eerste akkoorden van United In Grief, de openingstrack van zijn in mei verschenen album Mr. Morale & The Big Steppers. Een album waarop hij vooral zichzelf onderzoekt, naar binnen is gekeerd, in ieder geval meer dan op eerder werk. Dat hij dat introspectieve ook in zijn show zou doorvoeren, was meteen duidelijk.

Beheerst en ingetogen

Wat volgde, was een bijna twee uur durende show waarin Lamar op een beheerste en ingetogen manier zijn verhaal vertelde. Slechts een enkele keer maakte hij contact met het publiek, door te vragen of we het naar ons zin hadden, en of Amsterdam ‘in love’ was.

Tussen de nummers door was af en toe actrice Helen Mirren te horen, die hem als therapeut streng toesprak. Het plaatste al zijn nummers in een bepaald licht, alsof de Amerikaanse rapper hier vanavond niet voor het publiek was, maar voor zichzelf, om zichzelf beter te kunnen begrijpen.

14 Grammy Awards

Maar Lamars oeuvre bestaat uiteraard niet alleen uit ingetogen werk. Het was dan ook logisch dat de uptemponummers waarmee hij de afgelopen jaren de meeste impact maakte, zoals HUMBLE., DNA. en Alright het publiek enorm opzweepten. Het sterke was dat zelfs hierin Lamar de controle wist te behouden en niet afweek van zijn plan. Het publiek werd volledig meegezogen in zijn verhaal.

De rapper, die maar liefst 39 keer voor een Grammy Award werd genomineerd en 14 keer won, had zaterdagavond alles in de hand. Dat zat ook in de details, alleen al in de manier waarop hij controle had over zijn ademhaling, maar ook in hoe over alles, van camera tot licht, was nagedacht. Je kon aan alles zien dat het uiterst strak geregisseerd was.

Therapiesessie

Juist door die strakke regie kwamen de bewust ingetogen momenten het meeste tot hun recht. Zoals toen hij voor het nummer Father Time in een stoel plaatsnam, ietwat onderuitgezakt, voor zich uit starend. Hiermee kreeg hij het voor elkaar om de immense concerthal even te doen vergeten, je te wanen in een therapiesessie van de belangrijkste rapper van zijn generatie.

Tegen het einde van de avond nam Lamar weer plaats achter de piano. Dit keer niet met zijn rug naar het publiek toe, maar de mensen aankijkend, zijn nummer Crown rappend. Het zinnetje in het refrein was treffend voor de avond: “I can’t please everybody.” Lamar had deze show echt vooral voor zichzelf gedaan en het publiek mocht alleen even een kijkje in zijn hoofd nemen.