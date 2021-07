Kefah Allush gaat Op1 presenteren: ‘Veel kijkers delen vast mijn nieuwsgierigheid’

Kefah Allush:‘Ik ben vrij van vooringenomenheid. Van bijna elk standpunt kan ik denken: daar zit iets in.’ Beeld Martine Kamara

De prijsuitreiking van de Sonja ­Barend Award voor het beste ­televisie-interview van 2019. De naamgeefster aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD, net als de gëinterviewde, generaal buiten dienst Peter van Uhm. Afwezig: de laureaat zelf, Kefah Allush (51), op reportage in Marokko. Via een beeldverbinding meldt hij de kwaliteit van het interview ‘voor 99 procent’ aan Van Uhm toe te schrijven.

U dacht: ‘Ik kom niet, want ik win toch niet?’

“Ik moest gewoon werken. Als ik hoor van een nominatie met negen andere heel knappe gesprekken, is niet mijn eerste reactie mijn werkgever te vragen de reisschema’s om te gooien.”

En die 99 procent? Is dat niet erg bescheiden?

“Het waren zijn prachtige antwoorden. Ik kan best een aardig vraagje stellen, weet hoe ik een verhaal moet opbouwen, maar nog steeds vallen er interviews compleet in het water. Dan is de chemie met de geïnterviewde er niet. Het is echt een dans. En in je eentje kun je niet dansen.”

Vanaf komende week danst Allush met Margje Fikse, de vaste regisseur van zijn reisprogramma’s, weer aan de talkshowtafel van Op1. Net als vorige zomer valt het koppel in voor EO-duo Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink.

Een latenighttalkshow als Op1 wordt wel gezien als de heilige graal van een tv-carrière. Voor u ook?

“Haha. Het zou wel een bekroning zijn als ze hem fulltime aan me zouden geven. Maar deze invalbeurt komt neer op zeven uitzendingen. Ik ben een meneer die een paar weken op bezoek komt, meer niet.”

Kunt u uw stempel nog op het programma drukken?

“Dat is lastig, heb ik vorig jaar ondervonden.

De eerste keren wilde ik alleen het einde van de uitzending halen. Daarna ontspande ik en heb ik onderzocht waar de grenzen van de bandbreedte liggen. Ik merkte: we zijn op een rijdende trein gesprongen. Daarbij ben ik ook niet het type mens dat er bovenop springt en roept: ‘We gaan het helemaal anders doen.’ Dus heb ik me voorgenomen dienstbaar te zijn aan het team.”

Is dat wel de moeite waard voor een winnaar van de Sonja Barend Award?

“Het is toch het hoofdveld, hè? Ik voel me voor even als een voetballer die in dat grote stadion altijd op de bank zit en ineens het veld op mag.”

Dat is dan ook het moment de trainer ervan te overtuigen dat u vast in de basis hoort.

“Dat hoeft niet. Ik hoef niet vast in deze selectie. Ik vind het hartstikke leuk, zeker ook omdat het samen met Margje is, maar vraag me wel af of mijn specifieke kwaliteiten daar op z’n plek zijn. Het is alsof ik een Feyenoordspits ben die ineens in een Ajaxsysteem moet spelen.”

Waar wringt het?

“Die rijdende trein. Dat strakke format betekent dat ik mijn manier van interviewen moet aanpassen. Ik houd ervan in een gesprek even te versnellen, dan weer te vertragen, af en toe een zijweg in te slaan. Maar als je met z’n tweeën presenteert, moet je vooraf een plan maken en je eraan houden. Terwijl ik juist het liefst geen plan maak en vanuit intuïtie werk.”

Da’s lastig als je maximaal 8 minuten voor een gesprek hebt.

“Ze zien me aankomen inderdaad. Ik twijfel daarom erg of ik het zou moeten doen als ze me voor vast zouden vragen. Maar ik houd ook open dat ik het verkeerd zie.”

Hoe vond u het vorige keer gaan?

“Ik denk niet dat ik erg geweldig was. Eerder adequaat.” Stilte. “Tegelijk denk ik: kun je iets anders zijn dan adequaat in zo’n systeem?’ Als je een scherpe persoonlijkheid bent als Jort Kelder misschien, ja. Die kan overal Jort zijn. Maar ik ben veel zachter. De vraag is eerder of een zachte interviewer überhaupt geschikt is voor het presenteren van het gesprek van de dag.”

Wat denkt u?

“Ik denk van wel! Omdat vast veel kijkers mijn nieuwsgierigheid delen. Die willen net zoals ik weten hoe iets werkt, waarom iemand denkt zoals hij denkt. Leg het me uit! Het gaat er in mijn interviews niet om de gast vast te pinnen. Verwondering en bewondering, dat is voor mij de basis.”

Was er tijdens uw vorige periode een gesprek waarop u echt trots was?

“Er waren goede en minder goede momenten. Bij de eerste hoorde het gesprek met de moeder van de op Marken doodgereden Tamar. Ik word niet zenuwachtig van gevoelige onderwerpen. Ik heb bij De Kist geleerd dat je bij een verdrietig onderwerp zelf niet extra verdrietig hoeft te doen. Je moet het verhaal van iemand tot z’n recht laten komen door invoelende vragen te stellen, niet door mee te huilen.”

‘Ik ben iemand van duizend tinten grijs,’ zei u eerder. Dat zou Sven Kockelmann niet over zichzelf zeggen, denk ik.

“Misschien niet, nee. Maar ik vind dat het me juist geschikt maakt voor wat ik doe. Want ik ben vrij van elke vooringenomenheid. Van bijna elk standpunt kan ik na even bestuderen denken: ‘Daar zit iets in.’ Ik kijk naar alle facetten en snap dat iets er ineens anders uit kan zien als het licht er net iets anders op valt.”

“Ik ben geïnteresseerd in mensen die dat nieuwe licht bij zich dragen. Ik heb heus wel een ego, maar dat zit niet in het vast weten te zetten van de gast. Die bekende vraag-antwoordspelletjes tussen journalisten en gezagsdragers ergeren me. Het zijn toneelstukjes vol mediatraining. Ik snap wel waarom het gebeurt, maar het zou zo nuttig zijn als we daaraan voorbij kunnen, want aan het einde van zo’n aanval-en-verdedigingspel is er vaak niemand wat wijzer geworden.”

U noemde Jort Kelder. Hij was onderdeel van een veel bekritiseerde Op1-uitzending, waarin hij politicus Van Haga te veel ruimte zou hebben gegeven onwaarheden te vertellen. Kortom: hij speelde dat aanvallende spel toen niet, terwijl veel kijkers dat wel hadden gewild.

“Tja. Wat had het opgeleverd als Jort had geprobeerd die Van Haga helemaal klem te zetten? Ik denk dat iedereen die vond dat Van Haga leugens verspreidt dat voor het gesprek ook al deed. Net zoals niemand die het met hem eens is van gedachten zou zijn veranderd als Jort hem had doorgezaagd.”

Als de geruchten kloppen en Anita Witzier wordt aangesteld als opvolger van Talitha Muusse is zij de 24ste presentator van Op1, de eenmalige invallers niet meegerekend.

“Daar begint niemand over bij Met het oog op morgen – dat heeft honderden presentatoren gehad. Het Oog heeft een duidelijk formule, de presentatoren voegen zich daarnaar en dat programma is al eeuwen heel succesvol. Zo is Op1 ook opgezet: dit format kan jaren mee en zal vast nog veel meer presentatoren tellen. ”