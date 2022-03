Kees Schaepman (1946-2022): VPRO-icoon, oerjournalist en vat vol verhalen

Journalist Kees Schaepman was een ‘vat vol verhalen’. Beeld Bien Schols/VPRO

Het leven van Kees Schaepman stond in het teken van journalistiek. Hij schreef over conflicten in Latijns-Amerika, deed verslag van de Balkanoorlogen en werd in 1998 hoofdredacteur van het Engelstalige maandblad Transitions, waarvan de 30-koppige redactie in Praag was gevestigd. Ook was hij enige tijd adjunct-directeur van de School voor Journalistiek in Utrecht, een functie waar hij naar eigen zeggen ‘totaal ongeschikt’ voor was maar die hij enkel uit ijdelheid had aangenomen. In 2001 werd Schaepman eindredacteur van het radioprogramma De Ochtenden van de VPRO, in 2006 combineerde kwam daar het hoofdredacteurschap van de VPRO-radio bij.

‘Een journalist in hart en nieren; dapper, principieel en altijd in touw voor de collega’s,’ twitterde Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, waarvan Schaepman als oud-voorzitter erelid was.

Vriend, oud-collega en VPRO-eindredacteur Maarten Slagboom noemde hem in een in memoriam een ‘oerjournalist’. ‘Een Donald Sutherland-achtige verschijning met een viriele snor en een leren jack, een vat vol verhalen.’ Die verhalen resulteerden in ontelbare artikelen en in boeken, over de strijd in Koerdistan, de Tweede Wereldoorlog en het katholicisme.

Wars van autoriteit

Belangstelling voor het geloof, de politiek en het buitenland had Schaepman van niemand vreemd. Zijn vader was topambtenaar en diplomaat, zijn oudoom Herman ‘Doctor’ Schaepman was priester en voorman van de katholieken in de Tweede Kamer. Hij overleed in 1903 in Rome; in zijn geboorteplaats Tubbergen staat nog altijd een groot standbeeld van een streng kijkende Herman Schaepman.

Kees Schaepman, wars van autoriteit, keek niet graag naar het beeld. “Die onverzettelijke kop, die gebalde vuist en die stierennek… God, wat had ik een hekel aan die man,” zou hij eens zeggen. Schaepman nam afstand van zijn geloof, maar zou er nooit helemaal los van komen, zo beschreef hij in het boek Afgedwaald, dat in 2014 door Dries van Agt werd gepresenteerd in de Sint-Pancratiusbasiliek in Tubbergen.

Het laatste boek van Schaepman ging over de overeenkomst tussen IS-strijders en de zoeaven, een infanterie-eenheid van de paus. Hij schreef het boek terwijl zijn gezondheid door parkinson ernstig achteruit ging. Tijdens het werken aan het boek verloor hij achtereenvolgens zijn geliefde en zijn ex-vrouw.

Zaterdag overleed Scheapman op 75-jarige leeftijd. Hij laat zijn drie kinderen en vier kleinkinderen na.