Kees Prins als drankzuchtige minister in BuZa: net zo intrigerend als Frank Underwood in House of Cards

In zijn nieuwe serie BuZa komt scenarioschrijver en regisseur Frank Ketelaar (Klem, Overspel) snel ter zake. Het helpt dat Kees Prins een intrigerend centraal personage neerzet.

Wanneer de minister van Buitenlandse Zaken na een reis naar Sjanghai vlak voor de landing op Schiphol in het vliegtuig overlijdt aan een hartaanval, moet er in allerijl een opvolger worden gezocht. Die wordt gevonden in Maarten Meinema (Kees Prins), een diplomaat die na 15 jaar trouwe dienst op het punt staat vanuit zijn post in Nicaragua terug te keren naar Nederland. De partijgenoot die hem naar voren schuift, put zich uit in superlatieven: “Hij heeft een geweldige staat van dienst, een groot internationaal netwerk en een enorme uitstraling. Hij is een oldskool Nederlander: saai en degelijk maar betrouwbaar.”

Wat deze mannetjesmaker níét weet, is dat Meinema sinds de dood van zijn vrouw, een jaar geleden, stevig aan de drank is geraakt. Daardoor is hij minder betrouwbaar dan vroeger, terwijl hij bij zijn aantreden meteen een paar hoofdpijndossiers voor zijn kiezen krijgt. Zo wordt de Litouwse ambassadeur (geestige cameo van regisseur Frank Ketelaar) verdacht van moord op een prostituee, net op het moment dat Nederland de steun van Litouwen in het Europees Parlement nodig heeft om mestquota van 600 miljoen euro binnen te halen.

Aan de andere kant van de wereld, in Midden-Amerika, worden drie Nederlanders ter dood veroordeeld wegens drugssmokkel terwijl de bewijslast rammelt. In beide zaken moet Meinema al op zijn eerste dag beslissen of hij moet ingrijpen, en zo ja op welke manier. Je zou voor minder naar de whisky grijpen en dat doet de kersverse minister dan ook gretig. Wanneer hij vervolgens onder invloed een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt heeft hij er nog een probleem bij.

Oud, blank en penisdragend

In zijn nieuwe serie BuZa komt scenarioschrijver en regisseur Frank Ketelaar (Klem, Overspel) snel ter zake en dat moet ook wanneer je een verhaal in vier delen wil vertellen. Dan helpt het wanneer Kees Prins een intrigerend centraal personage neerzet dat zich kan meten met Frank Underwood in de eerste seizoenen van House of Cards.

Als minister Meinema krijgt Prins goed tegenspel van zijn politiek assistent Raoul (Werner Kolf) en zijn woordvoerder Monique (Sanne Samina Hanssen), die een stel zijn en op het punt staan te gaan trouwen. De benoeming van Meinema zorgt meteen voor onenigheid tussen de twee want Monique noemt hem spottend de perfecte kandidaat: “Oud, blank en penisdragend.” Meinema is weliswaar slim maar kan ook bot zijn: hij noemt de premier (Jacob Derwig in Mark Rutte-modus) ‘een snotneus van Minerva met een veel te grote bek’.

Haagse locaties

Genoeg stof voor conflicten en drama dus. Ketelaar liet zich voor de Haagse gang van zaken adviseren door ex-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot en ex-parlementair verslaggever Job Frieszo. En ook al flitsen Sigrid Kaag en Halbe Zijlstra voorbij in de leader, de serie is - aldus een obligate disclaimer aan het begin - niet gebaseerd op bestaande personen of gebeurtenissen.

Dat BuZa werd opgenomen op Haagse locaties draagt bij aan het realistische gehalte, al wordt dat realisme doorbroken door scènes waarin Meinema met zijn overleden vrouw (Saskia Temmink) praat. Dat is even wennen maar het geeft Meinema ook iets tragisch: hij is méér dan een alcoholistische hork.