Kees Momma mocht in DWDD zijn magnum opus laten zien

Kees Momma laat de tekening zien die hij van de Johan Cruijff Arena maakte. Beeld Han Lips

Er zijn van die mensen waar Lips naar kan blijven kijken. Hoe vaak ze ook op tv komen, hoe weinig urgents ze ook te melden hebben: altijd raak. Britt Dekker is zo iemand. Kees Momma ook.

Kees was in 2014 te zien in Het beste voor Kees, een indrukwekkend portret dat Monique Nolte van hem maakte. De autistische Kees is niet alleen een intrigerend persoon, hij is ook nog eens heel geestig – dat heeft grotendeels te maken met zijn geaffecteerde manier van praten en haast oud-Nederlandse taalgebruik. In huize Lips wordt nog steeds gerept van iets als een ‘goed geoutilleerde’ keuken, of bij irritaties in het verkeer over het gooien van een ‘waterstofbom op Moffrika’.

Gisteren zat Kees bij DWDD aan tafel om zijn recent voltooide magnum opus te laten zien: een schaaltekening van het interieur van de Arena (naast modeltreintjes houdt Kees ook van tekenen). Zesenhalve week zwoegde hij op de plaat, met al die minuscule stoeltjes en ingewikkelde staalconstructies.

“Ik was volslagen uitgeput,” zei Kees tegen Matthijs van Nieuwkerk, terwijl hij het studiopubliek kalm zijn tekening toonde. “Ik heb gedurende die zesenhalve week, op de meeste dagen, van ’s ochtends vroeg tot in de avonduurtjes, geploeterd.” Zo veel tijd besteden aan de Arena vond hij niet vervelend, terwijl hij toch weinig met voetbal heeft. “Ik vond het heel bijzonder. Ik vond het overweldigend. Ik vond het spectaculair,” zei hij met zijn grote ogen.

Kees tekende de Arena niet zomaar; Monique Nolte is een vervolgfilm over hem aan het crowdfunden. Wie geld doneert, krijgt een afdruk van de Arenatekening, en mag over twee à drie jaar naar de voorpremière in het stadion komen. Eén ding is zeker: Lips is daarbij. En wil die tekening.

reageren? hanlips@parool.nl