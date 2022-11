Katja Schuurman zal haar ex Thijs Römer geen dienst hebben bewezen

Thijs Römer. Beeld ANP Kippa / Piroschka van de Wouw

De ene van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde BN’er is de andere niet. En, zo moet je er altijd bij zeggen, we weten natuurlijk niet wat er precies is gebeurd, want we waren er niet bij. Maar dat het er niet fraai uitziet voor Thijs Römer is wel duidelijk. Het OM besloot deze week om hem te vervolgen voor drie zedendelicten.

Römer zou minderjarige meisjes hebben gedwongen om naaktfoto’s naar hem te sturen en ook foto’s van zichzelf hebben gedeeld met de meisjes, van wie er eentje 14 jaar was. Dit zou trouwens plaats hebben gevonden rond dezelfde periode dat hij een naaktfoto van zichzelf op Twitter zette met de hashtag #benaked. Of dat als ondersteunend bewijs wordt opgevoerd, valt te bezien.

Römer ontkent de aantijgingen in alle toonaarden, maar kennelijk denkt het OM over genoeg bewijs te beschikken, wat doet vermoeden dat de appconversaties bewaard zijn. Wat Römers zaak in elk geval weinig goed zal hebben gedaan is dat zijn ex Katja Schuurman onlangs met een van de vermeende slachtoffers contact heeft gehad, waarna deze nachtelijke conversatie door beiden via Instagram en de Story wereldkundig werd gemaakt.

Danny de Munk

De aangifte tegen Danny de Munk leidt dan weer niet tot vervolging. Het OM kon onvoldoende bewijs vinden voor de aantijging dat hij vijftien jaar geleden een vrouw met wie hij samenwerkte bij de musical Ciske de Rat zou hebben verkracht. De Munk wil wel dat de aangeefster alsnog onder ede wordt verhoord, in de hoop dat zijn naam volledig gezuiverd wordt.

Eerder dit jaar gingen al Johnny de Mol en Manuel Broekman vrijuit na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De zaken tegen Ali B., Jeroen Rietbergen en Marco Borsato lopen nog.

Juicekanalen

Valt er, een klein jaar na de uitzending van Tim Hofmans BOOS-uitzending over The Voice, iets van een balans op te maken over viespeukerij op de Gooise matras? Dat door de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag slachtoffers minder schroom hebben om naar buiten te treden is zonder meer positief, en BN’ers die over de schreef gaan niet meer wegkomen met hun gedrag evenzo.

Tegelijkertijd is er naast het juridische traject in dit soort zaken (aangifte bij politie, wel/geen vervolging door OM, uitspraak van rechter), een parallelle route ontstaan (onthulling op juicekanaal, advocaat in talkshow, oordeel van showbizzexperts). Daarvan is de nevenschade voor zowel vermeend slachtoffer als vermeende dader ongeacht de uitkomst zo groot dat, cliché-alarm, er enkel verliezers overblijven.

Nou ja, op die advocaten, juicekanalen en showbizzexperts na dan. ‘Weet dat ik je altijd geloof en achter je sta,’ schreef Yvonne Coldeweijer deze week aan al haar volgers, vurig hopend op een nieuwe smeuïge scoop. Je zou slachtoffers van seksueel geweld een betrouwbaardere vertrouwenspersoon gunnen.