Kate Bush: ‘Jongeren zagen mij als nieuwe zangeres’

Kate Bush zingt Running up that Hill in 1985 in het Duitse tv-programma Peter's Pop Show. Beeld Getty

‘Het afgelopen jaar was een waanzinnige achtbaan voor mij. Ik moet nog bijkomen van het succes van Running up that Hill,’ schrijft de 64-jarige Kate Bush op haar website.

Het nummer werd ook in Nederland na 37 jaar weer een hit en bereikte in de Single Top 100 de derde plaats. In de Britse hitlijst werd het zelfs een nummer 1-hit. In de Top 2000 steeg het nummer dit jaar liefst 523 posities, naar de 53ste plaats.

Bush kijkt zelf ook

Het was niet de eerste revival van het lied; in 2012 speelde het een rol in de slotceremonie van de Olympische Spelen van Londen. Toen was de reactie echter lang niet zo groot als dit jaar. Bush dankte haar nieuwe succes aan Stranger Things, een sciencefictionserie die zich afspeelt in de jaren 80. Running up that Hill werd in het vierde seizoen prominent gebruikt. Daarvoor had Bush persoonlijk haar toestemming verleend, terwijl ze op dit gebied bekend staat om haar terughoudendheid. Ze had zelf de drie eerdere seizoenen gezien.

Bush noemt de hernieuwde aandacht voor haar grootste hit een ‘enorme eer’. Ze genoot er extra van omdat een heel nieuwe generatie kennis met haar maakte. “Het lijkt erop dat nogal wat jongeren dachten dat ik een nieuwe artiest was. Dat vind ik geweldig.”