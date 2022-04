Kartonnen doos als zelfportret — Fleur van Dodewaard vouwt, knipt en beschildert

The Artist in Her Studio in a Red Armchair at the Window with Green Leaves and Lemon. Beeld Fleur van Dodewaard

Ze pakt een nieuw boek dat ze net gemaakt heeft en waarin series werken van de afgelopen jaren voorbijkomen. De thema’s van de kunstwerken zijn vaak bekend uit de kunstgeschiedenis of de beeldcultuur. Zoals de Sunsetserie, waarin spiegels zo gefotografeerd zijn dat ze lijken op een ondergaande zon. Of Mother and Child, waarin twee rechthoekige vormen samenkomen. De katernen zijn zo in elkaar gevouwen dat onverwachte combinaties van kunstwerken ontstaan.

Mannelijke blik

In de tentoonstelling bij Dudokdegroot gaat het ook steeds om een thema; het model in het atelier van de kunstenaar. “Daarbij komt dat ik me een tijd terug ineens realiseerde dat ik al jaren naar werk van mannelijke kunstenaars heb gekeken, zonder dat ik me echt bewust was van dat mannelijke perspectief. Die mannelijke blik knip ik er nu tussenuit.”

“Dat is ook een thema van vandaag de dag, dat we ons realiseren dat dingen nog niet helemaal eerlijk verdeeld zijn. In de kunst, maar ook in de grote maatschappelijke context.”

Fleur van Dodewaard vouwt, knipt en beschildert kartonnen verpakkingsmateriaal, waar ze uiteindelijk een foto van maakt. “Het is altijd een spel tussen sculptuur, schilderkunst en fotografie.” De meeste werken uit The Artist in Her Studio zijn gebaseerd op bekende schilderijen uit vroeger eeuwen. “Ik kijk ook graag naar historische foto’s van kunstenaars die in hun atelier aan het werk zijn. Eigenlijk lopen die thema’s in elkaar over in de tentoonstelling.”

Mysterieuze vraag

Voordat Van Dodewaard naar de Rietveld Academie ging, studeerde ze theaterwetenschap. Ook dat zie je terug in de werken. Gevonden voorwerpen nemen als het ware een rol aan. “Dat kun je gewoon afspreken met elkaar. Dus de doos heeft een bepaalde vorm, dat is een soort cadeau voor mij.”

“Ik vind het leuk om zo’n kunsthistorisch thema opnieuw te benaderen. Dit zijn de paaltjes in de tijd, waarbij je elke keer een nieuwe benadering ziet van hetzelfde. In het zenboeddhisme heb je het begrip ‘koan’. Dat is een mysterieuze vraag die je moet proberen te beantwoorden. Het gaat er niet zozeer om of je tot het juiste antwoord komt, maar dat je elke keer zoveel mogelijk verschillende antwoorden kunt bedenken, om je geest flexibel te maken. Zo kijk ik ook naar een kunstobject. In elke periode heb je het gegeven van het kunstwerk en elke keer verzin je daar weer een nieuwe vorm voor.”