Karo wilde dood, maar haar omgeving niet belasten met het trauma van een zelfmoord

Bij elkaar zo’n 200 hulpverleners konden Karo niet helpen, ze zag maar één uitweg: het beëindigen van haar leven. Beeld HUMAN

Zo’n 200 hulpverleners heeft Karo uit Beverwijk in haar 29-jarige leven gezien. Ze schreven haar alle medicijnen en therapieën voor die bekend zijn bij een complexe posttraumatische stressstoornis (cptss). Niets hielp. Karo is uitbehandeld en ziet nog maar één uitweg: het beëindigen van haar leven.

Als documentairemaakster Xena Maria Evers (33) haar met haar camera begint te volgen is ze al ver gevorderd in een euthanasietraject. Nog twee behandelaars zullen haar wens moeten ondersteunen voor de afspraak met haar zelfgekozen dood op 2 december 2022 wordt bevestigd.

Waarom leek het verhaal van Karo u geschikt voor een documentaire?

“Ik voelde meteen aan hoe lastig dit verhaal zou zijn. Het zou waarschijnlijk eindigen met Karo’s dood. Tegelijk spreken juist die moeilijke onderwerpen me als maker aan. Daarbij ben ik afgestudeerd ethicus en scheef ik mijn bachelorscriptie over euthanasie. Ik ken de dilemma’s die erbij horen. Net als het juridische kader.”

En waarom stemde Karo toe u in die laatste maanden in haar leven toe te laten?

“Ze wilde bijdragen aan meer begrip voor en kennis over depressie en andere mentale problemen. Omdat patiënten vaak veel thuis zijn en niemand in hun hoofd kan kijken, blijft hun lijden grotendeels onzichtbaar. Karo wilde daarbij ook aan andere jongeren met dezelfde ziekte laten zien dat ze niet alleen zijn.”

Dat laatste lijkt voor Karo juist niet te gelden. Ze heeft liefdevolle ouders en vriendinnen om zich heen.

“Dat verraste mij in eerste instantie ook. Mijn vooroordeel was toch dat jongeren die het psychisch zo zwaar hebben waarschijnlijk geen sociaal vangnet hebben. Niet waar dus. Maar blijkbaar is zo’n zwart monster in je hoofd dan toch te overheersend.”

Wat haar leven precies zo zwaar heeft getekend vertelt u in de documentaire bewust niet.

“We hebben dat vooraf zo afgesproken met Karo. Ze is in haar jeugd gepest en hield daar een laag zelfbeeld aan over. Daardoor was ze een makkelijk slachtoffer en is haar daarna op een schoolkamp iets heel traumatisch overkomen.”

“In die laatste maanden van haar leven had ze al zo veel aan haar hoofd, dat we haar niet wilden belasten met het opnieuw bespreken van die traumatische ervaringen. En ik vond het voor de film ook niet nodig. De kijkers hoeven geen goedkeuring te geven voor Karo’s beslissing.”

Een jonge vrouw die wordt geholpen uit het leven te stappen. Hoe gevoelig ligt dat tegenwoordig, denkt u?

“Mensen die bezwaren hebben tegen euthanasie kunnen bij dit verhaal ook zeker hun bedenkingen hebben. De wet spreekt over uitzichtloos en ondraaglijk lijden als voorwaarden. Hoe uitzichtloos is het als je nog geen 30 bent? Het is niet uitgesloten dat er nog medicijnen of behandelingen worden uitgevonden die wel effectief zijn.

“Maar na 15 jaar, meer dan de helft van haar leven, ronddraaien in een vicieuze cirkel van zelfmutilatie, opnames in klinieken en steeds opnieuw vastgelopen behandelingen was Karo simpelweg op. Ze zag de dood als enige optie en wilde haar omgeving niet met het trauma van een zelfmoord belasten.”

Heeft Karo nog iets kunnen zien van deze documentaire?

“Ze wilde graag de beelden terugkijken van haar ontmoeting met Sharon den Adel, de zangeres van Within Temptation. Ze is in haar laatste dagen nog naar een concert van haar favoriete band geweest. Maar verder heeft ze de controle uit handen gegeven en me volledig vertrouwd. Na een leven als het hare heel bijzonder.”

Karo wil goed dood, donderdag 9 februari, 22.25 uur, NPO 3.