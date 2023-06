Kapsels, lullige behangetjes, nicotinevingers: dit zijn de polaroidfoto’s van het Amsterdamse nachtleven in de jaren tachtig

Begin jaren tachtig legden fotografen Bettie Ringma en Marc H. Miller het Amsterdamse nachtleven vast, als eersten met een polaroidcamera. Hoe later op de avond en hoe meer drank, hoe groter de kans dat ze in actie mochten komen: ‘Het is een viering van de (beschonken) mens.’

Kunstenares Bettie Ringma (1944-2018) en de Amerikaanse fotograaf Marc H. Miller (1946) – haar eertijdse partner – fotografeerden in de jaren 1979-1981 bijna dagelijks het Amsterdamse nachtleven met een polaroidcamera. Ruim voordat de Indiase en Pakistaanse fotografen opdoken in het nachtleven waren zij zes of zeven dagen per week vier of vijf uur op pad, op illustere plekken zoals Bar San Francisco, Café Mascotte en Madame Arthur.

Ze maakten instant-portretten van stamgasten en animeermeisjes, nachtvlinders en kroegtijgers, Ajaxspelers en dronken mannen die hun broek tot op de enkels lieten zakken. Voor plusminus zes gulden per polaroid. “Ik denk dat we bij onze eerste poging al 25 foto’s verkochten en tegen de tijd dat we weggingen uit Amsterdam, een jaar later, maakten we meestal meer dan 100 foto’s op een avond,” zei Miller daar eerder over in deze krant.

Zoenend en kroelend op de foto

Om in een kroeg hun werk te doen, moesten ze eerst toestemming hebben van de uitbater. De meesten vonden het wel best, en na een tijdje hoorden Ringma en Miller min of meer bij het interieur. “Er is niets ergers dan een kroeg met weinig mensen, dus bareigenaars wilden actie en daar zorgden wij voor. Wij brachten leven in de brouwerij, kregen mensen aan het praten en trokken zelfs voorbijgangers aan.”

Het idee om met een camera de kroeg in te gaan, hadden Ringma en Miller opgedaan in New York, waar ze in de jaren zeventig onderdeel waren van een vitale kunstenaarsscene die er alles aan deed om kunst zo gewoon mogelijk te maken. Op een warme zomermiddag zagen ze bij Coney Island een fotograaf op het strand polaroids maken van strandgangers. Dat leek hun ook wel wat.

Ringma en Miller togen met hun polaroidcamera’s naar Zandvoort, maar dat werd geen succes. Het zand was slecht voor de camera, de strandgasten reageerden terughoudend. Er lagen weliswaar veel vrouwen topless op het strand, maar dat betekende nog niet dat er zomaar foto’s gemaakt konden worden.

De twee verlegden hun werkterrein daarom naar het Amsterdamse nachtleven, waar van schuchterheid of terughoudendheid geen sprake was. Integendeel: als de alcohol zijn werk had gedaan, gingen mensen zoenend en kroelend op de foto.

Twee opnames

In 1980 stelden Ringma en Miller de Amsterdamse galerie Art Something voor een tentoonstelling te maken met hun polaroids. In de aanloop benaderden ze het Polaroidconcern, dat hun gratis films gaf zodat ze twee opnames konden maken: een voor de klant en een ‘duplicaat’ voor hun eigen archief.

In die tijd waren Ringma en Miller graag geziene gasten in het Amsterdamse uitgaansleven en hun vaste klanten lieten zich dan ook graag vastleggen voor de ‘fotografische tentoonstelling’ Amsterdam Privé. (Nota bene: het voordeel van polaroids was juist dat er maar één exemplaar van was en geen negatief; degene die de foto bezat kon dus zelf bepalen wie ’m te zien kreeg.)

Vlak voor Bettie Ringma’s overlijden in 2018 organiseerde Galerie Stigter Van Doesburg een verkoopexpositie van de Amsterdamse polaroids van het duo. Met de tentoonstelling en de daardoor gegenereerde publiciteit hoopten ze de belangstelling voor hun archief te wekken bij een museum of verzamelaar. Dat lukte: niet veel later verwierf het Amsterdamse Stadsarchief de collectie.

Nu is er een fraai uitgegeven, tweetalige publicatie: Selling Polaroids in the Bars of Amsterdam, 1980. Erin zijn de plusminus 350 polaroids opgenomen die in 1980 bij Art Something te zien waren.

Poespasloze polaroids

43 jaar na dato fungeren de foto’s als een tijdmachine: de kapsels en de kleding, de nicotinevingers en de slechte gebitten, de lullige behangetjes, de kleedjes en rode Heinekenviltjes op de tafels – alles ademt een andere, voorgoed verleden tijd.

Maar wat het meest in het oog springt – en misschien wel het meeste wordt gemist – zijn het hedonisme en de spontane, ongeposeerde, soms ronduit onbeholpen poses. De instalach is heel ver weg op de poespasloze polaroids van Ringma en Miller. ‘Dit is een viering van de (beschonken) mens,’ aldus schrijver-onderzoeker-kunstenaar Leonor Faber-Jonker in het voorwoord van het fijne, rijke boek dat een ongefilterd spiegelbeeld van de nacht schetst.

Bij de foto’s staan gekleurde herinneringen aan die rare, rauwe tijd, de meeste van Miller, maar af en toe ook van Ringma, zoals deze over Ko, stamgast van café De Zon op de Nieuwmarkt. “Soms ging Ko te ver. Hij stripte dan tot op zijn ondergoed, of soms zelfs helemaal. Eén keer pakte hij Betties borst vast net toen ik een foto maakte. Bettie was woedend. We hielden de foto maar lieten hem er wel voor betalen.”

De enige kanttekening: omdat de mens in het boek centraal staat, is ervoor gekozen de gerestaureerde polaroidfoto’s zonder de kenmerkende witte rand af te beelden.

Marc H. Miller, Bettie Ringma, Leonor Faber-Jonker en Mark Bergsma: Selling Polaroids in the Bars of Amsterdam, 1980. Uitgeverij Lecturis, €37,50, 216 blz.