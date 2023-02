Kapot kunstwerk van 40.000 euro: ook in Nederlandse musea gaat er weleens iets tegen de vloer

Een blauwe 'Balloon Dog' van Jeff Koons. De kunstenaar heeft duizenden ballonhonden gemaakt, variërend in grootte en kleur. Met het sneuvelen van de kleinere blauwe ballonhond zouden er volgens de woordvoerder van de galerie nog 798 soortgelijke ballonhonden over zijn. Beeld REGINA KUEHNE/EPA

Voor Jeff Koons was het incident in Miami niets nieuws. De Amerikaan maakt vaker mee dat een van zijn kunstwerken sneuvelt als gevolg van menselijke onoplettendheid. Zelfs in Nederland; in 2018 waagde een bezoeker van de Nieuwe Kerk het om een van Koons’ Gazing Balls aan te raken, een combinatie van een gekleurde bal en een replica van een wereldberoemd schilderij. De bal spatte uiteen, de ‘dader’ kon wel door de grond zakken en de Nieuwe Kerk moest met slecht nieuws naar een kunstenaar die letterlijk met de brokstukken zat. Het werk was verzekerd, maar geen museum wil een dergelijke polis hoeven aan te spreken.

“Lang niet alle dingen zijn te verzekeren,” zegt Douwe Wigersma namens museum Catharijneconvent in Utrecht. “Als iemand een middeleeuws voorwerp breekt, kun je dat niet terugkopen. Het is het dilemma van elk museum: je wilt de optimale beleving voor de bezoekers en tegelijkertijd je collectie beschermen. Soms ontkomen we niet aan een vitrine, maar liever toon je iets zonder glas ervoor.”

Streep op de vloer

Een rondgang langs musea toont dat het best meevalt met de Nederlandse bezoekers. Of de beschermende maatregelen zijn heel goed, dat kan ook. “De meeste mensen hebben genoeg aan een streep op de vloer als psychologische barrière,” weet Boris de Munnick van het Mauritshuis. “Bij ons vind je schilderijen, die stoot je niet zo makkelijk om. Maar soms willen mensen heel dicht op een werk staan. Dat voorkomen we met een streep en met een bewaker die dan even een seintje geeft. Alleen Meisje met de parel heeft een hekje, dat is de uitzondering.”

Als er één museum voorzichtig moet omspringen met de collectie, dan is het het Nationaal glasmuseum in Leerdam. “Wij zetten bijna alles in vitrines,” zegt een woordvoerster. “Ik werk hier nu drie jaar en het is in die tijd één keer gebeurd dat een kind iets omstootte dat kapot ging. Een hedendaags werk van een kunstenaar, die gelukkig nog een exemplaar had.”

Gaat er in Leerdam iets van glas kapot, dan treedt de CHV in werking, een variant op de bekende BHV: “Collectie Hulp Verlening. In eerste instantie laten we het glas liggen omdat er foto’s gemaakt moeten worden voor de verzekering en we moeten de gegevens van de betreffende bezoeker noteren. Daarna moet alles goed opgeruimd worden, het gaat soms om heel kleine glassplinters. We gooien de scherven niet weg, maar bewaren alles. Een deel van onze collectie is bezit van het Rijk, daar mag niets zomaar van worden weggegooid, alles moet verantwoord worden.”

Niet altijd toegankelijk

Aan de andere kant van het museale spectrum bevindt zich het Spoorwegmuseum, waar bezoekers er soms iets te veel op vertrouwen dat de robuuste treinen wel tegen een stootje kunnen. “Er gaat weleens iets kapot bij ons,” beaamt woordvoerder Evertjan de Rooij. “Bijvoorbeeld een brandweerspuit op een wagentje. Dat is een soort lorrie. Mensen mogen er best aanzitten, maar in dit geval waren er kinderen die iets te hard hadden geduwd en getrokken. Zoiets wordt dan weer hersteld.”

In het Utrechtse museum mogen kinderen gerust rondrennen, maar ook treinen kunnen beschadigd raken. “Daarom zijn ze niet altijd toegankelijk. Mensen verwachten dat wel, maar sommige exemplaren zijn aan de binnenkant te kwetsbaar. Met Pasen zijn al onze treinen open, maar dan zorgen we dat er bij elke trein iemand staat die alles in de gaten houdt.”

Pindakaasvloer

Een in Nederland heel bekend voorbeeld van ongewenste publieksparticipatie in een museum is de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Het in 2001 door Museum Boijmans van Beuningen aangekochte werk is door meerdere bezoekers per ongeluk met voeten getreden. Die schade viel letterlijk glad te strijken. Anders was het in hetzelfde museum in 2010, toen een bezoekster onwel werd en in haar val veertig vazen van Hella Jongerius verwoestte.

“Wij bekommeren ons niet alleen om de beschadigde kunst, maar ook om de bezoekers die het is overkomen,” zegt Marie-José Raven van het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar ook weleens een kwetsbare installatie zonder opzet werd beschadigd. “Die mensen schrikken ongelooflijk, zijn soms zelfs in paniek. Iemand die in gedachten al bezig is met een leven lang schade te moeten terugbetalen, stellen we gerust. Op zich is het een verzekeringskwestie. Voordeel is wel dat we vaak met hedendaagse kunstenaars werken, die in overleg nog iets kunnen herstellen.’’