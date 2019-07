Kan er een vacature komen voor de makers van The Big Audition?

Soms voelt Lips zich een ouwe lul. Toen hij de baan van zijn dromen zag, stuurde hij gewoon een brief en mocht hij op gesprek komen. Tegenwoordig solliciteer je niet meer naar een baan, maar moet je ­auditie doen, zag Lips in The Big Audition.

In elke aflevering worden drie banen vergeven en moeten kandidaten solliciteren – optreden eigenlijk – voor hun potentiële nieuwe werkgever. Deze keer kwamen de kandidaten voor een baan als barbier, zangeres in een gospelkoor en voor een hondenbaan. Letterlijk, de honden kwamen auditie doen voor een rol in een tv-serie.

De honden moesten poseren naast een kat en blaffen op commando, de zangeressen een stukje solo zingen en de barbiers mochten kiezen: zingen of een mop vertellen. “Het praatje met de klant is belangrijker dan het knippen,” zei de werkgever, eigenaar van een barbershop in Rotterdam.

Wat juryprogramma’s als The Voice aansprekend maakt, is dat je als kijker zelf een mening over de kandidaten vormt en die daarna kunt vergelijken met die van de jury. Je wordt pissig als de jury de verkeerde kiest en voelt je een kenner als ze jouw favoriet kiezen.

Bij The Big Audition lukte meeleven niet, daar was het veel te rommelig voor. De ene kandidaat mocht zich voorstellen in een persoonlijk filmpje, van de ander kwam je niets te weten. Sommige kandidaten zag je helemaal geen auditie doen, zoals de enige vrouwelijke kandidaat bij de barbiers. Hoewel de jury zei dat het zo bijzonder was dat ze meedeed, was ze er op het voorstellen en het oordeel van de jury na volledig uitgeknipt. Dat maakte de uitslag er in elk geval niet spannender op.

Lips hoopt volgende week in The Big Audition op kandidaten voor de functies van editor, regisseur en programmamaker.

Reageren? hanlips@parool.nl