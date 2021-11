Tiny House Battle, RTL 4. Beeld -

Met een heel gezin wonen op 30 vierkante meter, Lips moet er niet aan denken. Gillend gek zou hij worden. En mevrouw Lips met hem. Naast hem op de enorme bank klonken kreten van verbijstering: “Wat afschuwelijk,” riep zij uit toen presentator John – boks, ouwe – Williams de spelregels uitlegde.

Gelukkig dachten Boy en Sanne daar anders over. Anders had het Amsterdamse stel zich vast niet opgegeven voor Tiny House Battle, de zoveelste loot aan de weelderig groeiende stam van woonprogramma’s. Tot tranen geroerd waren zij toen twee bouwteams de door hen ontworpen en gebouwde huisjes presenteerden.

Veel fiducie had Lips er vooraf dus niet in. Een tiny house is toch gewoon een andere naam voor een opgeleukte caravan zonder wielen? Met ongetwijfeld allemaal van die creatieve trucjes om in een handomdraai van het ligbad een wasmachine te maken. Lips zag zich al zitten, ondanks keihard ontspullen toch de hele dag in de weer met het verplaatsen van zijn troep.

Gaandeweg het programma kreeg hij niet veel meer vertrouwen: het ene bouwteam stampte een degelijke stacaravan uit de grond, het andere knutselde snoezige vintage elementen aan elkaar. Maar zie: eenmaal af bleek het allemaal reuze praktisch en vanuit een snugger camerastandpunt zelfs bijna ruim te noemen.

In de laatste scène, Boy en Sanne kozen voor het vintage huisje, konden we nog even kijken hoe het inmiddels ging met het stel. Zij was ondertussen bevallen van de tweede en natuurlijk zag Lips het wel, de idylle. Wonen in de natuur. Terwijl het zonnetje schijnt en de binnenkeuken in die ene handomdraai een buitenkeuken is geworden: dit is hoe Lips zich vakantie kan voorstellen. En toch: kamperen is leuk, maar je moet wel naar huis kunnen. Naar een uit de kluiten gewassen huis bij voorkeur.

